Hamburg. Die Preise für Wohnimmobilien sind in Hamburg und dem Umland im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die höchsten Preissteigerungen mit einem Plus von 12,7 Prozent gab es für Eigentumswohnungen aus dem Bestand der Hansestadt. Käufer mussten im Januar 2020 dafür rund 5053 Euro je Quadratmeter bezahlen.

Für bestehende Einfamilienhäuser beträgt der Preisanstieg 12,3 Prozent, was einem Quadratmeterpreis von 4534 Euro je Quadratmeter Wohnfläche entspricht. Das geht aus der aktuellen Studie der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg hervor, die in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Forschungsinstitut F+B entstand und am Mittwoch veröffentlicht wurde. Dazu wurden rund 13.560 öffentlich zugängliche Immobilien-Angebote in Hamburg und dem Umland im zweiten Halbjahr 2019 ausgewertet und die Preisentwicklung mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

Wohnungen und Häuser: Hamburg und Umland im Vergleich

„Wer im Umland kauft, kann Wohneigentum je nach Wohnform durchschnittlich zwischen 34 und 50 Prozent günstiger erwerben“, sagt Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg. Aber auch im Umland zogen die Preise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand um 10,1 Prozent an. Im Schnitt kostet ein Quadratmeter Wohnfläche 2527 Euro. Im Umland stiegen die Preise für Einfamilienhäuser im Schnitt um 10,8 Prozent auf 2656 Euro je Quadratmeter.

Von 1995 bis 2009 stagnierte der Immobilienmarkt in Hamburg

Dieser LBS-Preisatlas für Hamburg und das Umland wurde zum 25. Mal vorgelegt. Betrachtet man die Preisentwicklung über diesen Zeitraum, so verteuerten sich Eigentumswohnungen aus dem Bestand in Hamburg um durchschnittlich 148 Prozent und Einfamilienhäuser um 100 Prozent. Der Preisschub erfolgte aber fast ausschließlich in den vergangenen zehn Jahren. „Bis 2009 haben sich die Preise in Hamburg im Vergleich zu 1995 kaum verändert“, sagt Grelle.

Angesichts der Corona-Pandemie kann der Jubiläumsbericht eine Zäsur bei der Entwicklung der Immobilienpreise darstellen, denn die Coronakrise spiegelt sich in den Preisdaten noch nicht wider. „Welchen Einfluss die Covid-19-Pandemie auf die Entwicklung der Immobilienpreise nehmen wird, ist derzeit schwer vorhersehbar“, sagt Grelle.

Erste Marktanalysen für den Jahresbeginn 2020 im Vergleich zu 2019 ergeben deutliche Angebotsrückgänge von gut 15 bis 25 Prozent auf den Bestandsmärkten in Hamburg und Schleswig-Holstein. Derzeit verkauft kaum jemand seine Immobilie und auch Käufer halten sich wegen Kurzarbeit und drohenden Arbeitsplatzverlust zurück. So kommt es kaum zu Abschlüssen.

Corona-Krise: Aktuell gibt es kaum Immobilienverkäufe

„Solange der Wohnungsmarkt als Folge der Pandemie stagniert, wird sich an den Preisen kaum etwas verändern“, sagt Grelle. Für die zukünftige Preisentwicklung werden aus Sicht des LBS-Chefs die Dauer der Corona-Krise und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen wichtige Faktoren sein.

„Trotzdem bleibt Hamburg für viele Menschen ein attraktiver Ort zum Arbeiten und Wohnen. Das Angebot – gerade im preiswerteren Bereich – wird die Nachfrage in Hamburg weiterhin nicht decken“, sagt Grelle. „Ob darüber hinaus Wohnen im Grünen, insbesondere das Haus mit eigenem Garten, an Attraktivität weiter zunehmen wird und damit den Überlaufeffekt ins Umland weiter verstärkt, bleibt abzuwarten."