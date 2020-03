Hamburg. Fast 2000 Infizierte und vier Tote ist die bisherige Bilanz der Corona-Krise in Hamburg. Für den Sonntagnachmittag werden neue Zahlen erwartet. Mit einem Impfstoff ist zwar kurzfristig nicht zu rechnen – dafür erklärt Prof. Dr. Marylyn Addo vom UKE, dass es bereits mehrere Kandidaten für ein Heilmittel gibt, deren Wirksamkeit gegen Sars-CoV-2 nun erforscht werden soll. Im Hamburger Umland bekommen derweil Ferienhausbesitzer aus der Hansestadt Probleme. Am Schaalsee wurden Hamburger von der Polizei aufgefordert, binnen drei Stunden ihr Haus zu verlassen, sonst würden sie, so ein Beamter wörtlich, "in Schutzhaft genommen".

Notbetreuung wird bisher nur selten genutzt

Rund die Hälfte der Hamburger Schulen bieten Kindern von Eltern, die außer Haus arbeiten müssen, eine Notbetreuung an. Doch davon wird kaum Gebrauch gemacht. Nur 703 Schüler wurden nach Informationen des Abendblatts Ende vergangener Woche in den Schulen der Hansestadt betreut. Das entspricht in den Jahrgangsstufen von der Vorschule bis zur sechsten Klasse einer Quote von gerade einmal 0,64 Prozent. Ältere Kinder können in der Regel auch allein zu Hause bleiben. Von insgesamt 452 Schulen bieten 232 Schulen eine Notbetreuung an. Etwas höher ist der Anteil der Kinder, die derzeit in die Kita gehen. Die Notbetreuung in Kitas nahmen drei Prozent der Eltern in Anspruch.

Vorbild Tim Mälzer: Auch in Hannover wird für Helden gekocht

In Hannover gibt es ein gastronomisches Hilfsprojekt des Catering-Unternehmens Gastrotrends Hagedorn - 1000 Mahlzeiten spendet das Unternehmen über den hauseigenen Lieferdienst für die „Helden dieser Tage“, wie Geschäftsführer Björn Hensoldt sagt. Gemeint sind: Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte, Rettungssanitäter, Kassiererinnen, Feuerwehr, Polizei und andere helfenden Hände. Vorbild sind demnach Gastronomen in Berlin und Hamburg, die sich unter dem Hashtag #kochenfuerhelden zusammengetan hätten - und die Kühlhäuser leer kochen.

Hensoldt erzählt, Auslöser sei TV-Koch Tim Mälzer gewesen, der kürzlich in der ZDF-Fernsehshow „Markus Lanz“ die Aktion erwähnte - und klarmachte, dass zwei seiner Unternehmen wegen der Krise vor der Schließung stünden. Die Lage kennt auch Hensoldt: Gastrotrends Hagedorn habe rund 80 Festangestellte - alle in Kurzarbeit -, dazu Teilzeitkräfte und Aushilfen in gleicher Anzahl.

Nach Angaben von Unternehmensleiter Stephan Hagedorn umfasst das neu geschaffene Netzwerk rund 140 Partner, darunter etwa 120 Gastronomen. Als ehrenamtliche Köche seien etwa die eigenen Mitarbeiter gewonnen worden, erzählt Hensoldt. „Unseren Köchen wird es langweilig zuhause.“ Er sagt aber auch, man könne nicht jedes Krankenhaus und jeden Supermarkt versorgen - es gehe um „punktuelle Unterstützung und Hilfeleistung“. Die Alternative wäre, die Lebensmittel zu entsorgen.

Großes Interesse am Corona-Konzert von Joja Wendt

Im Rahmen der digitalen Kulturreihe vom Hamburger Abendblatt spielte der Hamburger Pianist Joja Wendt am Sonnabend ein Online-Konzert. Wer die Premiere verpasst hat, kann sich den Auftritt hier noch einmal ansehen.

Corona-Kontaktregeln werden größtenteils eingehalten

Auch wenn das schöne Frühlingswetter zu Beginn der Sommerzeit am Sonntag in Schneeregen umgeschlagen ist, wird weiter kontrolliert, ob die Kontaktbeschränkungen in Schleswig-Holstein und Hamburg eingehalten werden. Am Sonnaben haben sich die Menschen im Norden nach Angaben der Polizei zum größten Teil diszipliniert daran gehalten. Verstöße wurden nur vereinzelt festgestellt. Auch der Blick auf Webcams in beliebten Tourismusorten an den Küsten zeigte fast menschenleere Strände.

Mit Blick auf Diskussionen über mögliche Lockerungen der bestehenden Einschränkungen sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Sonnabend, es sei verfrüht, schon jetzt darüber zu reden. „Natürlich ist es wichtig für die Menschen, Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. „Politik muss aber sorgsam darauf achten, nicht Hoffnungen zu wecken, die am Ende nicht erfüllt werden können.“

Informationen aus den Behörden zum Coronavirus

Bürger, die Fragen zum Coronavirus haben, können sich an die 24 Stunden besetzte Hotline der Stadt melden: 040/428 284 000

Die Wirtschaftsbehörde hat branchenspezifische Hotlines für vom Coronavirus betroffene Unternehmen eingerichtet: Hier in der Übersicht

Fragen zu den Soforthilfen der Hamburger Corona Soforthilfe werden auf der Webseite der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) beantwortet. Anträge auf Unterstützung aus den Landes- und Bundesmitteln sind laut Behörde ab Montag, den 30. März möglich.

Erstes Corona-Testzentrum in Hamburg geplant

Hamburg bekommt ein erstes Testzentrum, um möglicherweise Infizierte schneller und dezentral auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 überprüfen zu können. Laut einem internen Behördenpapier, das dem Abendblatt exklusiv vorliegt, wird die Teststrecke in Bergedorf eingerichtet.

