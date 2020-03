Heute live! Exklusives Scooter-Konzert mit Pyro-Show

Hamburg. „I want you to scream“? Nein, jetzt heißt es „I want you to stream!“ wenn Scooter auf die Bühne geht. Auch die Rave-Truppe um H.P. Baxxter kann derzeit nicht wie üblich auftreten, macht aus der Not aber eine Tugend und bläst den irren Hochgeschwindigkeits-Hyper-Hyper-Sound per Internetkonzert in die Welt.

Scooter gibt House-Party der etwas anderen Art

Und zwar als Höhepunkt des „DJ Delivery Service“ des Hamburger Labels Kontor Records, das an diesem Freitag zunächst einmal zwei DJs ins Rennen schickt. Von 18 bis 19.30 Uhr steht Markus Gardeweg an den Reglern, von 19.30 bis kurz vor 21 Uhr dann Jerome.

Und nach einem kurzen Countdown heißt es dann: Bühne frei für Scooter – die Band spielt eine Stunde lang ihre größten Hits. Eine House-Party der etwas anderen Art. Und ein bisschen Pyro-Show gibt es sogar auch ...

Zu sehen ist das Ganze ab 18 Uhr u. a. auf abendblatt.de.

( HA )