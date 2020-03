Hamburg. Die Ausbreitung des Coronavirus in Norddeutschland geht weiter: Aktuell sind allein in Hamburg 1614 an Covid-19 erkrankte Menschen bekannt, weitere 821 Fälle gibt es in Schleswig-Holstein. Die Planungen der Hamburger Gesundheitsbehörde, Testzentren einzurichten, scheint aber ins Stocken gekommen zu sein. Wie ein Experte die weitere Entwicklung der Pandemie vorhersagt – und welche neuen medizinischen Hilfsmittel in Entwicklung sind. Alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

145 neue Fälle in Hamburg

Seit Donnerstag sind in Hamburg 145 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt geworden, damit liegt die Gesamtzahl der in der Stadt an Covid-19 erkrankten Menschen bei 1759. Von diesen müssen 104 im Krankenhaus behandelt werden, 31 Personen liegen auf der Intensivstation.

Neuer Hilfsfonds für freie Künstler in Hamburg

"Kunst kennt keinen Shutdown", unter diesem Motto hat die Hamburger Kulturstiftung zusammen mit weiteren Stiftungen einen Hilfsfonds für freie Künstlerinnen und Künstler in Hamburg aufgelegt. Schon zum Start hat der Fonds ein Volumen von mehr als 400.000 Euro.

Gesa Engelschall von der Hamburger Kulturstiftung erklärt zu dem Projekt: "Die Künstlerinnen und Künstler sind in Not und brauchen unsere Unterstützung – nicht nur um die Lebenskosten für sich und ihre Familien zu decken, sondern auch um weiter künstlerisch arbeiten zu können. Das tun sie ohnehin meist schon unter prekären Bedingungen, die sich in dieser schwierigen Situation als existenzbedrohend erweisen." Lob für das Engagement kommt von Kultursenator Carsten Brosda (SPD): „Wir müssen die Welle der Neuinfektionen brechen. Das macht weitreichende Beschränkungen des öffentlichen und kulturellen Lebens nötig. Seitdem klar ist, dass die Kultureinrichtungen vorübergehend schließen müssen, geht es auch um die Frage, wie wir die Kultur in unserer Stadt jetzt unterstützen können. Viele sind intensiv und engagiert dabei. Deswegen bin ich sehr dankbar für die Initiative der Hamburgischen Kulturstiftung. Die Spenden kommen direkt Projekten der jungen Kunst und der Kinder- und Jugendkultur zugute und ergänzen sinnvoll die Maßnahmen des Schutzschirms, den der Hamburger Senat aufgespannt hat."

Die Vergabemöglichkeiten für Mittel aus dem Fonds werden noch erarbeitet, Maßgabe dabei ist, vor allem freien Nachwuchskünstlern schnell und unbürokratisch Geld zur Fortsetzung ihrer Arbeit zur Verfügung zu stellen. Wer zu dem Hilfsfonds beitragen will, kann auf dieses Konto spenden: Hamburgische Kulturstiftung, IBAN: DE24 2012 0000 0052 7570 28, Stichwort: „Hilfsfonds“

Regionaler Lieferdienst: Die Likedeeler-Grundversorgungskiste

Regionale Landwirte, Lebensmittelverarbeiter, Gastronomen und Händler der Regionalwert AG haben am Freitag einen neuen Lieferservice für Hamburg gestartet. Angeboten werden die Grundversorgungskisten für eine Woche unter dem Namen Liekedeeler (plattdeutsch für Gleichteiler). Sie sind in zwei Größen für Single-Haushalte (ab 65 Euro) und Familien (ab 115 Euro) erhältlich und enthalten Grundnahrungsmittel wie Brot, Milchprodukte, Kartoffeln sowie saisonales Gemüse und fertige Suppen und Salate im Glas von regionalen Herstellern.

Durch die Coronakrise ist vielen das gesamte Geschäft weggebrochen. „Wenn wir jetzt nichts tun, gehen regionale Lieferketten innerhalb kürzester Zeit kaputt“, sagt Georg Neubauer, Initiator der Initiative Regionale Zukunft und Geschäftsführer des Start-ups Blattfrisch. Gepackt werden die Kisten beim Firmenobst-Lieferanten Biobob, ausgeliefert werden sie immer freitags unter anderem vom Lastfahrraddienst Tricargo. Weitere Informationen unter regionale-zukunft.de

Johannes B. Kerner: Raus aus der Quarantäne, rein in die Kontrolle

Nachdem der Moderator Johannes B. Kerner Mitte März positiv auf das Coronavirus getestet worden war, darf der Hamburger nun endlich wieder raus - und geriet dabei prompt in eine Polizeikontrolle. „Ich war an der Alster spazieren und habe dann Kontakt zu meinem Local Police Officer (örtlichen Polizisten) gehabt. Die haben mich angehalten und wollten auch dieses Schreiben sehen. Und das habe ich ihnen natürlich gezeigt“, sagte der 55-Jährige in der Sky-Sendung „Matze Knops Homeoffice“. Er wolle darüber aber keine Witzchen machen. „Die machen alle einen guten und wichtigen Job jetzt. Es sind Tough Times (harte Zeiten), aber ich hoffe, es geht vorbei.“

Kurz zuvor sei er auch im Supermarkt nach dem Schreiben des Gesundheitsamtes gefragt worden, in dem steht, dass seine Quarantäne nun aufgehoben ist. Kerner war Mitte März positiv getestet worden und hatte eigenen Angaben zufolge einen eher schwachen Verlauf der Krankheit. „Meine schärfste Begleiterscheinung, mein schärfstes Symptom war Langeweile“, so Kerner. Er könne sich eigentlich ganz gut beschäftigen. „Ich lese, mache Musik und koche gern, aber das war echt mühsam.“ Auch soziale Kontakte hätten ihm gefehlt. „Das ganze digitale Zeug (..) kann das nicht ersetzen.“

Auch während der Krise: Datenschutz einhalten

Schleswig-Holsteins Datenschutzbeauftragte Marit Hansen rechnet durch die Corona-Pandemie mit einem Schub für die Digitalisierung. „Allerdings dominieren weiterhin globale Player auf dem Markt, die es mit Datenschutz nicht so genau nehmen“, sagte die Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) am Freitag. „Hier rächt sich, dass man zu wenig auf sichere und datenschutzfreundliche Alternativen gesetzt hat.“ Gerichtliche Auseinandersetzungen könnten sich über lange Zeiträume erstrecken.

Die hohe Geschwindigkeit im Krisenmodus wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hält die Expertin für nachvollziehbar. Die Verhältnismäßigkeit der geplanten Datenverarbeitungen müsse aber geprüft und ausreichende Garantien für die Rechte und Freiheiten der Menschen müssten gegeben werden. „Fast täglich melden sich Menschen bei uns, die Angst um ihre Daten haben“, sagte Hansen. „Sie fühlen sich nicht gut genug informiert, um verstehen zu können, wie der Staat, Firmen oder ihr Arbeitgeber mit den Daten umgehen, die dort mit der Begründung "Corona" gesammelt und ausgewertet werden."

Gängeviertel bittet um Spenden

"Für uns bedeutet die Schließung unserer Flächen und die Absage aller Veranstaltungen eine Bedrohung des Bestehens dieses einzigartigen Projekts", schreiben Vertreter des Gängeviertel e.V. in einem Sondernewsletter.

Viele Menschen, die sich im Gängeviertel engagieren, seien Freiberufler, denen gerade die Lebensgrundlage wegbreche. Pro Monat benötigt das Projekt nach eigenen Angaben außerdem knapp 20.000 Euro, um alle Grundkosten zu decken. Dabei werde bereits seit Beginn des Projekts im Jahr 2009 nicht auf institutionelle Förderung zurückgegriffen. Deswegen bittet der Verein nun um Spenden: Das Spendenziel ist auf mindestens 9.999 Euro angesetzt, um für die kommenden Monate vorzusorgen.

Das Gängeviertel weist außerdem darauf hin, dass auch andere Betriebe von den aktuellen Corona-Maßnahmen betroffen sind: "Wir bitten euch deshalb an all eure Lieblingsorte in Hamburg zu denken. Helft so vielen, wie ihr könnt."

Krankenschwester näht Schutzmasken selbst

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen).

Foto: Wolfgang Klietz

Auch im Klinikum Bad Bramstedt werden Schutzhandschuhe, Masken und Kittel knapp. Schwester Nicole von der Intensivstation näht jetzt selbst aus Stoffresten Masken, falls die reguläre Schutzausrüstung nicht mehr ausreicht. Ihre Kreationen bestehen aus Baumwolle und können damit bei Kochwäsche gereinigt werden. Das Klinikum – eigentlich Fachkrankenhaus für Erkrankungen des Bewegungsapparats – stellt 160 Betten und zehn Plätze auf der Intensivstation zur Verfügung, um die Akutkliniken in Schleswig-Holstein zu entlasten.

Hamburg hat höchste Infektionsquote in Deutschland

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 87,7 die meisten Infektionen. In Deutschland sind bislang mehr als 43.700 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Besonders hohe Zahlen haben auch Nordrhein-Westfalen mit mehr als 11.500 nachgewiesenen Fällen und 85 Toten sowie Bayern mit mehr als 8800 Fällen und Baden-Württemberg mit mehr als 8400 Fällen.

Corona-Krise sorgt für Kriminalitäts-Rückgang

Die Hamburger Polizei hat innerhalb von einem Tag mehrere Dutzend Verstöße gegen die derzeit bestehenden Regeln zur Eindämmung des Coronavirus festgestellt. „In den vergangenen 24 Stunden haben wir 72 Verstöße registriert“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg. Das sei weniger als in den Tagen zuvor. Bislang hätten die Beamten etwas mehr als 1000 Sachverhalte aufgenommen.

Grundsätzlich würden sich die meisten Hamburger an die Regeln halten. Gegen Menschen, die bewusst und vorsätzlich gegen die derzeit bestehenden Regeln verstoßen, werden auch Ermittlungsverfahren eingeleitet. In seltenen Fällen treffen die Polizisten auch auf Betriebe oder Geschäfte, die noch geöffnet sind, obwohl sie das nicht mehr dürfen. „Das sind aber absolute Ausnahmen.“ Die Zahlen rund um Raub, Einbrüche und Diebstahl gingen um etwa 20 bis 25 Prozent zurück.

Kurzarbeit bei Gabelstaplerhersteller Still

Nach Jungheinrich hat auch der Hamburger Konkurrent Still Kurzarbeit wegen der Corona-Krise angemeldet. Der Gabelstaplerhersteller stoppt die Produktion in seinem Hamburger Werk, betroffen sind rund 2000 Mitarbeiter.

Hausarzt bekommt kaum noch Schutzausrüstung

Der Hamburger Allgemeinmediziner Dr. Michael Funke, der eine Praxis in Harburg hat, ist fassungslos. Diese Woche sollte er ein Paket mit Schutzausrüstung bekommen. „Es kam ein großes Paket, das jedoch fast leer war“, sagt Funke dem Abendblatt. Lediglich ein Schutzanzug, fünf Atemschutzmasken und ein Karton mit Handschuhen lagen in dem Paket.

„Eine mickrige Dosis. Das hätte man sich auch sparen können und die Schutzutensilien etwa an Kliniken schicken können – oder an diejenigen weitergeben sollen, die nachts rumfahren und Abstriche nehmen.“ Auch diese Ärzte seien nicht ausreichend mit Schutzmaterial versorgt. Mit Nachschub kann Michael Funke nach eigenen Angaben vorerst nicht rechnen. Der Kassenärztlichen Vereinigung macht er dabei keinen Vorwurf. „Das Gesundheitsministerium, das rechtzeitig vor der Ausbreitung des Coronavirus und seinen Folgen gewarnt worden war, hat schon vor Wochen einen Fehler gemacht“, so der Hausarzt. Jens Spahns Strategie sei danebengegangen.

Er und seine Kollegen arbeiteten an vorderster Front. Wenn der Vorrat an Schutzkleidung nun langsam zuneige geht, sei das ein „Arbeiten unter erschwerten und vor allem gefährlichen Bedingungen“. Einige Ärzte hätten bereits ihre Praxen geschlossen. Funke: „Wir können froh sein, dass es sich bei dem Coronavirus nicht um einen hochaggressiven Keim wie Ebola handelt.“ Am Freitagabend hat er Dienst in der Notfallpraxis Altona. „Ich bin sehr gespannt, wie wir dort ausgestattet sein werden“, so Funke.

Krankenkasse warnt vor angeblichen Corona-Heilmitteln

Der Versuch, sich vor einer Erkrankung mit Covid-19 zu schützen, kann besorgte Menschen in die Hände von Betrügern treiben, die angebliche Heilmittel versprechen. Vor solchen vermeintlich helfenden Medikamenten warnt die Barmer Hamburg eindringlich: "Es gibt noch keine zugelassenen Arzneimittel zur Behandlung von Covid-19. Erste Medikamente befinden sich bisher im Versuchsstadium. Bei den Internetangeboten handelt es sich um Produkte, die keinen wissenschaftlich erwiesenen Nutzen gegen Covid-19 haben", sagt Frank Liedtke, Landesgeschäftsführer der Barmer in Hamburg.

Die angebotenen Mittel bieten im besten Fall keinen Schutz vor dem Coronavirus - im schlimmsten Fall können sie bestehende Erkrankungen sogar durch Wechselwirkungen mit anderen Arzneien verschlimmern. Auch sogenannte "Nahrungsergänzungsmittel" werden aktuell im Internet mit falschen Versprechungen angepriesen: "Es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die eine Infektion mit dem Coronavirus

verhindern oder sogar heilen können", erklärt Liedtke.

Isemarkt: Grüne und CDU wollen mehr Schutz für Marktbesucher

Der Isemarkt ist beliebt, bietet aber auch kaum Raum, um einander auszuweichen.

Foto: Michael Rauhe / HA

Grüne und CDU in der Bezirksversammlung Eimsbüttel wollen mit einem gemeinsamen Antrag den Schutz von Marktbesuchern und -betreibern des Isemarkts verbessern. Zwar habe des Bezirksamt bereits Maßnahmen getroffen, diese hätten "jedoch noch nicht abschließend zu einer einer zufriedenstellenden Situation geführt", heißt es in dem Antrag. Seit der Schließung vieler Geschäfte verzeichnen neben Supermärkten auch die Hamburger Wochenmärkte regen Zulauf, der es noch schwieriger macht, die notwendigen Abstandsregeln einzuhalten.

Um das Ansteckungsrisiko, das aufgrund der beengten Verhältnisse des Isemarktes zu minimieren, machen die Fraktionen mehrere Vorschläge: So sollen, um etwas mehr Platz zu schaffen, die Marktstände noch weiter in Richtung Straßenkante aufgebaut werden, Lkw und Transporter nicht mehr hinter, sondern neben den Ständen abgestellt werden. Außerdem soll Selbstbedienung verboten werden, "sodass auschließlich das Marktpersonal die Produkte herausgibt". Die Einhaltung dieser und weiterer Maßnahmen wie Abstandsmarkierungen und Hinweisschilder sollen regelmäßig durch das Ordnungspersonal überprüft werden.

Aktuelle Fallzahlen aus Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein steigt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle weiter an: Am Donnerstag waren der Landesregierung 821 an Covid-19 erkrankte Menschen bekannt, davon sind 96 in klinischer Behandlung. Bisher starben fünf Schleswig-Holsteiner an dem neuartigen Coronavirus, unter anderem ein Hamburger Feuerwehrmann, der in Schleswig-Holstein lebte und im Urlaub in Ägypten der Krankheit erlag.

Barclaycard Arena informiert über verlegte Termine

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gilt auch in der Barclaycard Arena bis zum 30. April das von der Hamburger Gesundheitsbehörde ausgesprochene Veranstaltungsverbot. Für viele Konzerte und Events wurden jedoch bereits Ersatztermine gefunden:

Bisher verlegte und bestätigte Veranstaltungen in der Barclaycard Arena::

Falco – Das Musical: 25. Mai 2020

The Australian Pink Floyd Show: 7. Juni 2020

REWE Final 4: 27.+28. Juni 2020

RuPaul's Drag Race: 18. August 2020

Die Schlagernacht des Jahres 2020: 5. September 2020

Disney in Concert: 7. September 2020

Böhse Onkelz: 5. Oktober 2020

Die drei ???: 6.+7. Oktober 2020

Felix Lobrecht: 9. Oktober 2020

James Blunt: 11. Oktober 2020

André Rieu: 23. Oktober 2020

Harry Styles: 25. Januar 2021

Dua Lipa: 25. Januar 2021

Stars Wars in Concert: 3. April 2021

Hamburg Tattoo: 24. April 2021

Viel weniger Verkehr auf Schiene und Straße

Häusliche Isolation, Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen: Der Verkehr hat durch die Corona-Krise auch in Hamburg deutlich abgenommen. Auch zur Rushhour gibt es kaum Staus auf den Hauptverkehrsstraßen, die U- und S-Bahnen sind deutlich leerer als gewohnt.

Stadtreinigung freut sich über Kinderbilder

Trotz der Corona-Krise sind Hamburgs Müllmänner und -frauen sowie die Straßenreiniger derzeit unentwegt im Einsatz. In vielen Stadtteilen bekommen sie dafür seit einigen Tagen liebe Briefe, wie Unternehmenssprecher Kay Goetze sagte. „Von Kindern gemalte Bilder auf den Mülltonnen - das haben wir derzeit jeden Tag“, sagte er weiter. Darüber freuten sich die Männer und Frauen in Orange sehr. „Sie genießen ohnehin eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Zur Zeit ist es aber noch mehr. Und das ist ja auch Balsam für unsere Seelen.“ Die Bilder stellt die Hamburger Stadtreinigung zum Teil auch bei Facebook online.

Hamburger Ämter und Corona: Wie der öffentliche Dienst jetzt arbeitet

Auch der öffentliche Dienst hat sich auf die Corona-Krise eingestellt und arbeitet vornehmlich digital und telefonisch: Wie die Hamburger ihre Ämter erreichen können.

Die aktuellen Fallzahlen in Deutschland und weltweit

Infektiologe warnt vor übertriebenem Optimismus

Prof. Dr. Andreas Plettenberg, Infektiologe an der Asklepios Klinik St. Georg, erwartet keinen raschen Rückgang der Infektionszahlen und warnt vor übertriebenem Optimismus: "Wir können die Pandemie nicht beenden."

Testzentren: Planungen kommen nicht voran

Die Planungen der Hamburger Gesundheitsbehörde, Testzentren einzurichten, sind ins Stocken geraten: Konkrete Pläne fehlen bisher, die Krankenhäuser zeigen sich überrascht von Äußerungen der Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD).

