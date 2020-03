Hamburg. Andy Grote musste warten. „Eine fehlt noch“, stellte der Innen- und Sportsenator fest, als er um kurz vor zwölf den Bürgermeistersaal im Rathaus betrat. Gleich sollte und wollte er die vier Hamburger Frauen würdigen, die im Winter in einem Ruderboot den Atlantik überquert hatten. Aber da waren nur drei. Timna Bicker (27), Meike Ramuschkat (32) und Catharina, „Cätschi“ Streit (32) talkten also kurz small mit dem Senator, stellten sich vor, logischerweise ohne Händeschütteln, und warteten auf Stefanie Kluge (51).

„Hier kann man sich eher verlieren als auf einem Ruderboot“, scherzte der Politiker. Die gute Laune war offensichtlich. Zwischen all den wichtigen Terminen zur Corona-Bedrohung mit den Absagen und Verschiebungen und schweren Grundsatzentscheidungen war das Treffen mit den vier Extremsportlerinnen für Grote eine angenehme Abwechslung. Apropos vier: „Ich hatte vergessen, mein Fahrrad anzuschließen“, entschuldigte sich Kluge, als sie schließlich zurück in den Bürgermeistersaal kam. Das ist natürlich ein akzeptabler Grund, nun konnte es also losgehen: Ehre denen verleihen, denen Ehre gebührt.

18 Monate lange Vorbereitungen

„Wir als Stadt und Senat sind stolz darauf, dass Sie aus unserer Stadt kommen“, sagte Grote also zur Einstimmung im offiziellen Teil des Empfangs, „es war eine historische Leistung, die wir gerne würdigen. Sie haben es allen gezeigt.“ 5069 Kilometer sind die fantastischen vier zwischen dem 12. Dezember und dem 23. Januar mit ihrem Boot „Doris“ von La Gomera nach Antigua gerudert, ein Abenteuer, das auch Grote höchsten Respekt abforderte – „und ich habe viele sportliche Topleistungen gesehen“.

Was da so los war auf dem Atlantik, das ist ja bestens dokumentiert durch insgesamt 24 Stunden Filmmaterial, das die Frauen mitgebracht haben. Sportdokumentarfilmer Guido Weihermüller macht einen 90 Minuten langen Dokumentarfilm daraus, der Anfang Juni in die Kinos kommen soll. Schon die 18 Monate langen Vorbereitungen sind filmisch aufbereitet, vieles ist im Internet unter „Wellenbrecherinnen“ oder der ZDF Mediathek zu sehen.

Im Sommer kommt die Doku über sie ins Kino

Ein Trailer wurde den Gästen im Rathaus auch gezeigt. Wellenberge und blaue See, Sonnenuntergänge, Delfine, schlimme Seekrankheit bei Timna mit Legen einer Infusion, Dauerregen, heftige Dünung, ein blauer Merlin, Dosenessen, Wasseraufbereitung, Tauchgang zur Bootsreinigung – unvergleichliche Eindrücke, die Lust und Leiden der Tour ahnen lassen.

Bei der Ankunft zeigte das Quartett Flagge.

Foto: Wellchenbrecherinnen

„In eine ernsthaft gefährliche Lage sind sie aber nie gekommen“, berichtet Ramuschkat: „Wir hatten Respekt, aber keine Situation, die richtig Angst gemacht hätte. Wir haben nie ans Aufgeben gedacht.“ Die Abfahrt aus La Gomera und die Ankunft mitten in der Nacht auf Antigua – „plötzlich Licht im Westen, das war die Insel“ – hat Stefanie Kluge am meisten emotional berührt: „Der Aufbruch ins Ungewisse und zu wissen, es ist vorbei.“ Gänsehaut, sagen sie, hätten sie immer noch, wenn sie die Bilder sehen. „Auch wenn wir darüber reden, dann kommen die Erinnerungen auch ganz stark wieder“, sagt Meike Ramuschkat.

Große Unterstützung

Ansonsten habe sich der Alltag viel zu schnell wieder eingeschlichen, „mit der Arbeit kommt das von ganz alleine“, erzählt Timna Bicker. Sie verdient ihr Geld als Medizintechnikerin. Ramuschkat ist Kardiologin, Streit Qualitätskon­trolleurin bei einem Kaffeekonzern und Kluge ist Berufsschullehrerin für angehende Apotheker und Apothekerinnen. Sie hat noch frei, weil Schulferien sind. „Veränderung in der Persönlichkeit? Nein. „Das merken andere wahrscheinlich eher als wir“, sagte ihre Tochter Timna. Entweder ist es dafür noch zu früh, oder sie sind als Persönlichkeiten so gefestigt, dass sie dieses Abenteuer charakterlich praktisch unverändert erlebt haben. Dafür spricht einiges.

„Ohne die Unterstützung der vielen lieben Menschen um uns herum wäre das auch nicht gegangen“, weiß Cätschi Streit. Die Ehemänner und Freunde mussten mitziehen, dahinterstehen und nicht maulen. Dann geht es, und genau so war es. „Es war Teamwork, wir haben im Backoffice immer mitgemacht“, sagt Stefanies Ehemann Sascha Kluge. Auch intern haben die sechs Wochen in einer engen High-Tech-Nussschale nichts zerstört. „Wir wussten, dass wir einander brauchen und innerlich verbunden sind“, meint Kluge, „da ist jetzt eine Verbundenheit, die über das Boot hinausgeht.“

Diese Reise ist noch nicht vorbei

Das gilt für die gesamte Flotte der 35 Boote bei der Atlantic Challenge. Solange sie noch auf der Insel waren, haben sie die anderen im Ziel „English Harbour“ begrüßt. Sie haben verfolgt, wie die Letzten es erst am vergangenen Sonntag geschafft hatten. Telefonnummern sind ausgetauscht. Und spätestens im kommenden Dezember wollen sie „Doris“ wiedersehen. Das Boot wurde an ein englisches Team verkauft und wird die Reise dann erneut antreten: „Unser Plan ist, dann gemeinsam zum Start nach La Gomera zu fliegen.“

Nein, diese Reise ist noch nicht vorbei, nur weil sie wieder an Land sind. Schon am Mittwoch erzählten sie bei Markus Lanz im ZDF von ihren Erlebnissen. Talktermine auf dem Roten Sofa und eine Talkschau im NDR-Fernsehen folgen demnächst. Dann die große Filmpremiere im Sommer, zu der über 500 Gäste kommen sollen. Weitere Medientermine sind wahrscheinlich.

Mit dem tatsächlich Erreichten ist die Aufmerksamkeit und Anerkennung insgesamt gewachsen. Die Wahrnehmung vieler wandelte sich mit fortlaufendem Rennen von „naive Spinner“ zu „Wow, was für eine Leistung“. Männer, sagte Grote in seiner Rede, trauen sich oft mehr zu, als sie leisten können, Frauen trauten sich etwas weniger zu, könnten aber tatsächlich mehr leisten. „Sie geben Motivation und Inspiration für viele“, lobte der Senator, „sie sind ein Stück weit Vorbilder und geben damit ein starkes Signal für Mädchen und Frauen. Das können wir gut gebrauchen.“

