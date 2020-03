Hamburg. Die Hamburger Polizei bekommt ein neues Gesicht in der Öffentlichkeit: Mit Sandra Levgrün rückt erstmals eine Frau an die Spitze der Pressestelle im Präsidium. Außerdem soll die 44-Jährige zeitnah zur Polizeirätin befördert werden. Levgrün löst Timo Zill ab, der die Pressestelle seit dem Jahr 2015 leitete und nun zum Leiter der Einsatzabteilung bei der Schutzpolizei aufsteigt. Levgrüns Stellvertreter wird Holger Vehren, der auf Ulf Wundrack folgt. Offiziell findet der Wechsel zum 20. März statt.

Sandra Levgrün hatte zuletzt als Büroleiterin von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer im Präsidium fungiert. Sie gilt als eloquente und fachlich versierte Beamtin. Zuvor sammelte sie bereits mehrere Jahre lang Erfahrungen in der Polizeipressestelle. Levgrün ist ausgebildete Schutzpolizistin und war in der Vergangenheit auch Einsatzleiterin im Polizeikommissariat 33 am Wiesendamm.

Pressestelle gilt polizeiintern als Sprungbrett für höhere Aufgaben

Auch ihr Stellvertreter Holger Vehren hatte bereits zuvor in der Pressestelle gearbeitet. Außerdem stand er diversen Fernsehproduktionen und Autoren als Berater zur Seite, prüfte etwa Drehbücher auf eine möglichst korrekte Darstellung der Polizeiarbeit in der Realität.

Timo Zill leitete die Pressestelle der Polizei Hamburg seit 2015 und steigt nun zum Leiter der Einsatzabteilung der Schutzpolizei auf.

Foto: Picture Alliance / Georg Wendt

Unter der Leitung von Timo Zill hatte die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt die sozialen Medien als Kommunikationskanäle in den Blick genommen. Auch wurde der Einsatz von sogenannten Kommunikationsteams als Ansprechpartner vor Ort intensiviert, etwa bei Demonstrationen. Die Leitung der Pressestelle gilt polizeiintern auch als Sprungbrett für noch höhere Aufgaben. So hatten sowohl der heutige Polizeipräsident Ralf Martin Meyer als auch der aktuelle LKA-Chef Mirko Streiber zuvor diesen Posten inne.