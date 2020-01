Im Jahr 2020 geht die Polizei den bisher größten Schritt in Sachen mobiler Digitalisierung

Dass die Internetverbindung der Polizeirechner verbessert werden muss, teilt die Polizeiführung dagegen. Sämtliche 8000 Computer der Polizei in Hamburg seien zwar an das Netz angeschlossen, so der Sprecher Timo Zill. Wegen der „für die Polizei zwingend erforderlichen Sicherheitsarchitektur“ benötige der Zugriff auf das Internet in der Praxis aber „einen gewissen Zeitraum“. Man habe darauf bereits reagiert. „Eine Optimierung ist erforderlich und befindet sich in Arbeit“, sagte Zill. Zudem gebe es bei der Polizei rund 1000 „reine Internetrechner“ mit freiem und schnellem Zugang für die Beamten.

Probleme bei Datenschutz und Sicherheit

Nach Angaben des Gewerkschafters würden diese Computer jedoch aus der Not auch für sensible Recherchen genutzt, was wiederum aus Sicht des Datenschutzes und der Sicherheit der Polizeiinformationen problematisch sei. Zudem gebe es bei so gut wie allen einzelnen Programmen in der täglichen Arbeit Probleme: So sei die Software „Crime“ völlig veraltet und mache es den Ermittlern teilweise unmöglich, wichtige Informationen mit anderen Polizeibehörden zu teilen. Das Programm „ComVor“ sei für umfangreiche Ermittlungsberichte sogar „vollkommen unbrauchbar“.

Der Polizeisprecher verwies hierbei unter anderem darauf, dass bereits vorgesehen sei, das Programm „Crime“ mit einem neuen System zu ersetzen.

Insgesamt braucht die Polizei für die Beamten 4000 iPhones

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatte zuletzt im Gespräch mit dem Abendblatt mehrere technische Neuerungen für das laufende Jahr angekündigt. So wurden bereits 1400 iPhones für die Polizisten angeschafft, mit denen sich leicht Anzeigen aufnehmen, Abfragen vornehmen und später sogar Fingerabdrücke abgleichen lassen sollen. Dafür gebe es speziell entwickelte Apps. „Wir werden weitere Anwendungen entwickeln und stufenweise einführen“, sagte Meyer. Damit wie geplant jeder Beamte im Vollzug ein iPhone im Dienst tragen könne, sind insgesamt aber sogar 4000 Geräte nötig.

Bei der Gewerkschaft BDK ist man aber noch skeptisch, ob der nächste Schritt in die digitale Zukunft problemlos funktioniert. Reinecke erinnert daran, dass die Polizei 900 Smartphones von Nokia mit einem Windows-Betriebssystem für rund 100.000 Euro angeschafft hatte – „obwohl Microsoft sich aus dem Handygeschäft bereits zurückgezogen hatte“, wie Reinecke sagt. Entsprechend sei die angepriesene App „Messenger24“ für die Kommunikation per Smartphone auch nie über eine Beta-Version hinaus entwickelt worden.

Zill sagte, nach der „strategischen Entscheidung“ der Stadt, von Windows- auf Apple-Systeme umzusteigen, sei auch der „Messenger 24“ optimiert worden. Die Entwicklung weiterer Apps befinde sich auf der Zielgeraden. „Das Jahr 2020 wird das Jahr sein, in dem die Polizei den bisher größten Schritt in Sachen mobiler Digitalisierung geht.“