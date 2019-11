Hamburg. Der Tweet über den kleinen Jungen, der bei der Polizei angerufen hatte, weil angeblich „Papa Mama schlägt“, war der Renner. Über 300 Follower der Polizei Hamburg fanden es gut, dass ein Peterwagen hinfährt, obwohl Mama kurz darauf den Beamten sagte, dass sie nicht zu kommen brauchen. Zur Auflösung dieses Highlights beim Twitter-Marathon der Hamburger Polizei: Es war tatsächlich nichts los. Der kleine Junge hatte geflunkert.

Der Twitter-Marathon ist eine Aktion, bei der sich die Hamburger Polizei mal ganz tief in die Karten schauen lässt. Fast im Minutentakt setzten die Mitarbeiter des Social Media Teams am Donnerstag direkt aus der Funkeinsatzzentrale ihre Meldungen ab. Es ging um viele Verkehrsunfälle, aber auch um den über 80-jährigen Mann, den eine Prostituierte in Hoheluft bestohlen hatte.

Hamburger sollen mutiger werden

Was soll das? Geht es um reine Sensationshascherei? „Kein Stück“, sagt Polizeiführer Hartmut Dudde. Die Polizei wolle die Hamburger mutiger machen. „Wir möchten den Bürger die Angst nehmen, uns zu benachrichtigen.“ Viel zu oft würden Alarmanlagen vor sich hinjaulen, bevor jemand zum Hörer greife oder bei einer ungewöhnlichen Beobachtung die 110 anrufe. „Man muss uns aber die Chance geben, schnell eingreifen zu können“, sagt Dudde. „Wie man auch, wenn man sich unwohl fühlt, ganz nach Bauchgefühl einen Arzt aufsucht, sollte man bei einer verdächtigen Beobachtung die Polizei rufen. Die Kollegen sind dafür da.“

„Der Twitter-Marathon greift direkt in unsere Kampagne ,In Hamburg schaut man hin‘“, sagt Polizeisprecher Timo Zill: „Die abgesetzten Tweets sollen zeigen, wie viele Situationen es geben kann, bei denen die Polizei nötig oder einfach nur hilfreich ist.“

Schauspieler Harald Maack mit von der Partie

Mit dabei war auch Schauspieler Harald Maack, der in der Serie „Notruf Hafenkante“ den Wachhabenden spielt. Beim Twitter-Marathon schaute er den Beamten über die Schulter, um noch mehr Einblick in die Alltagsarbeit der Hamburger Polizei zu bekommen.