Hamburg. Rund um die Messehallen ging am Donnerstag nichts mehr, auch auf den Zufahrtsstraßen gab es lange Staus: Mit rund 700 Treckern waren Landwirte nach Hamburg gekommen, um gegen eine Verschärfung der Düngeverordnung und für faire Lebensmittelpreise zu demonstrieren. Zu der Protestaktion hatte die bäuerliche Basisbewegung „Land schafft Verbindung“ aufgerufen. Die Polizei hatte zuvor mit rund 1000 Treckern gerechnet.

Landwirte streiken und blockieren die Hamburger City

Treffpunkt der Landwirte war der Tschaikowskyplatz an der Ecke Feldstraße/Holstenglacis. Vor dem Hintergrund der Kirche gab es eine improvisierte, im Stehen abgehaltene Podiumsdiskussion. Detlef Kurreck, Präsident des Bauernverbands Mecklenburg-Vorpommern, sagte: „Man muss die Bauern nicht zum Dialog einladen, das ist wie die Fische zum Schwimmen einzuladen. Dialog reicht uns aber nicht, wir brauchen auch Ergebnisse.“ Heinz Cordes, Vorstandsmitglied des Hamburger Bauernverbands, klagte: „Wir haben in der Bürgerschaft nur noch ein oder zwei Politiker, die uns wirklich verstehen.“ Als Bauern seien sie „doch die Prügelknaben unserer Industrienation“, fügte er hinzu.

Einen ähnlichen Ton hatte Tage zuvor schon Dirk Andresen angeschlagen, einer der Initiatoren von „Land schafft Verbindung“. „Der Bauer ist und bleibt der Dumme“, hatte er in einem Video gesagt, das über den YouTube-Kanal seiner Organisation verbreitet wurde. „Wir wollen, dass die Düngeverordnung uns nicht weiter belastet. Es fehlen Ergebnisse.“ Deutschland brauche eine „Solidarnosc-Bewegung“ für die Landwirtschaft, sagte er – und nahm damit Bezug auf die Gründung der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc, die letztlich zum Ende des Kommunismus in Polen geführt hat.

Foto: HA /Robert Laubach

Bauern vereinen sich in Bewegung „Land schafft Verbindung“

In Hamburg überließ „Land schafft Verbindung“ den Bauernfunktionären das Reden. Auch ein paar Politiker waren zugegen: Bernd Capeletti (CDU), Bezirksabgeordneter aus Bergedorf, der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Gert Kekstadt und der FDP-Bundestagsabgeordnete Wieland Schinnenburg. Besonders Schinnenburg bekam viel Beifall. „Wir sind gut beraten, die Bauern gut zu behandeln“, sagte er. „Wenn wir durch Überregulierung die Landwirtschaft kaputt machen, dann müssen wir alles aus dem Ausland beziehen. Das ist dann richtig CO 2 -intensiv und unsinnig.“

Schon morgens war es auf den Zufahrtsstraßen zum Versammlungsort zu Staus gekommen, besonders im Süden der Stadt. Auch der Busverkehr in der Innenstadt war beeinträchtigt.

Treckerdemonstration in Hamburg Treckerdemonstration in Hamburg Laura Kosanke

Bauernbewegung protestiert: 700 Tecker blockieren die City

Viele Landwirte hatten sich von Niedersachsen aus auf den Weg gemacht. Insgesamt gab es fünf Zufahrtsrouten. Rund 260 Trecker kamen nach Angaben der Polizei aus Schleswig-Holstein. Sie waren in Elmshorn, Brunstorf und Reinfeld gestartet. Nicht immer hielten sich die Landwirte an die von der Polizei festgelegten Straßenzüge.

Demonstration im Schatten des Fernsehturms: Bauern mit ihren Treckern.

Foto: Axel Heimken / dpa

Konvois von mit Plakaten behängten Treckern wurden auch abseits der Routen gesichtet – es war eine Art Schaulaufen der Bauernschaft. „Sorry, aber sonst werden wir nicht gehört“, war unter anderem auf den Plakaten zu lesen. Auch diese Aufforderung an die Hamburger war zu entdecken: „Kauft, wozu ihr steht, oder steht zu dem, was ihr kauft.“

„Land schafft Verbindung“ hatte bereits im vergangenen November in Hamburg demonstriert. Damals waren erheblich mehr Trecker dabei, rund 3500 sollen es gewesen sein. Das hatte einen Grund: Die Landwirte wollten während der Tagung der Landesumweltminister in der Stadt auf ihre Probleme aufmerksam machen, es war an jenem Tag die bundesweit einzige Demonstration. Und sie hatte durchaus Erfolg: Im Januar beschloss die Bundesregierung, eine Milliarde Euro bereitzustellen, um den von einer Verschärfung der Düngeverordnung betroffenen Landwirten zu helfen.

Nitratbelastung in Deutschland ist zu hoch

Die Verschärfung wird von der EU verlangt. Sie ist der Ansicht, dass die Nitratbelastung in Deutschland zu hoch ist. Die Böden seien überdüngt. Eine Reduzierung ist erforderlich, um die Gewässer zu schützen.

Foto: HA /Robert Laubach

Eine stärkere Belastung des Grundwassers mit Nitraten würde unter anderem dazu führen, dass die Trinkwasserherstellung aufwendiger würde, die Wasserpreise also ansteigen würden. Die Landwirte wiederum befürchten, dass eine geringere Düngung zu geringeren Erträgen auf den Feldern führen würde – also zu Einnahmeverlusten. Bauernpräsident Kurreck forderte die Politiker auf, sich von der EU zu lösen: „Viele Politiker verstecken sich hinter Brüssel. Politiker sollen sich nicht hinter anderen verstecken, sondern auch mal über die Koalitionszwänge hinaus das Richtige tun.“

Die Proteste am gestrigen Donnerstag beschränkten sich nicht auf Hamburg. Auch in Kiel und Bremen gab es Treckerdemos. In Weyhe unweit von Bremen blockierten Landwirte ein Zen­trallager des Discounters Aldi, in Cloppenburg ein Lager des Discounters Lidl.