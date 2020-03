Hamburg. Am Donnerstag ist in Hamburg die nächste Treckerdemonstration geplant: Landwirte aus Hamburg und dem Umland wollen im Rahmen der bundesweiten Aktion unter dem Motto "Land schafft Verbindung – Wir rufen zu Tisch" erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren, insbesondere gegen aus ihrer Sicht überzogene Düngeregelungen.

Die Polizei rechnet mit mehr als 1000 Teilnehmern und fünf Konvois, die aus der Region in Richtung der Hamburger Innenstadt fahren. Mit Verkehrsbehinderungen ist daher auf der B 5 im Osten, der B 4 und B 75 im Hamburger Süden, der B 431 im Westen sowie der B 75 im Norden zu rechnen. Auch in Kiel ist eine Sternfahrt geplant.

Die zentrale Schlusskundgebung soll um 11 Uhr in der Nähe der Messehallen am Tschaikowskyplatz stattfinden. Bereits im November hatten 3500 Trecker in Hamburg für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Verfolgen Sie hier die Entwicklungen in unserem Newsblog:

Erste Verkehrsbehinderungen südlich der Elbe

Etwa 250 Trecker befanden sich gegen 8 Uhr bereits im Hamburger Stadtgebiet. Zu Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nur südlich der Elbe: Es staute sich in Wilhelmsburg auf dem Reiherstieg-Hauptdeich und in Finkenwerder.

Auch im Auffahrtsbereich der Köhlbrandbrücke aus Finkenwerder kommend stockte der Verkehr. Neben etwa 50 Traktoren sorgen hier ein defekter Lkw und damit zusammenhängende Sicherungsarbeiten der Feuerwehr für Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staut sich bereits ab der Straße Neßdeich.

Landwirte blockieren Lidl-Zentrallager in Cloppenburg

Erste Einschränkungen im Busverkehr

Gegen 7 Uhr mussten erste Buslinien im Raum Finkenwerder umgeleitet, verkürzt und teilweise eingestellt werden, teilte Hochbahn-Sprecherin Constanze Dinse mit. In den kommenden Stunde werde mit weiteren Beeinträchtigungen des Busverkehrs im gesamten Stadtgebiet gerechnet. Ab 11 Uhr sei wegen der geplanten Kundgebung besonders die Innenstadt betroffen. Fahrgäste sollen auf U- oder S-Bahnen ausweichen und mehr Zeit planen, so die Hochbahn.