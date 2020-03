Hamburg. Mit Tiger-Rucksack und Reisetasche: Sänger Sasha brachte seinen knapp 1,5-Jahre alten Sohn Otto am Donnerstag das erste Mal in den Kindergarten. Das teilte der Hamburger am Morgen mit der Beschreibung "Kitahero!" auf seinem Instagram-Account.

"Erster Tag in der Kita... wo ist die Zeit geblieben", schreibt auch Saschas Frau Julia Röntgen auf ihrem Instagram-Account. Die beiden sind seit Juli 2015 verheiratet und wohnen mit dem gemeinsamen Sohn in Hamburg.

Sasha sagte Konzerte seiner Tournee ab

Im November hatte der Sänger seine Tournee wegen seines Sohnes verschoben und bereits geplante Konzerte abgesagt. Auf Instagram teilte der Musiker mit: „Hallo ihr Lieben, im Dezember ist leider einfach der totale Wurm drin. Ich muss euch heute sehr schweren Herzens mitteilen, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als die Dezember-Tour 2019 auf April 2020 zu verschieben.“

Das für Dezember 2019 in der Hamburger Barclaycard Arena angedachte Konzert wurde auf den 2. April verschoben.