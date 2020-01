Hamburg/Köln. Fernsehkoch Tim Mälzer und Musiker Sasha stellen ihre Freundschaft zur RTL-Primetime live unter Beweis. Am Freitag, 31. Januar, und Sonntag, 2. Februar, tritt das Duo in der Sendung „Alles auf Freundschaft“ gegen zwei weitere Freundespaar an. Unter der Moderation von Steffen Hallaschka spielen die Teams um einen Jackpot. In jeder Sendung gibt es 100.000 Euro zu gewinnen.

Die Aufgaben bleiben bis zur Show geheim. Fest steht, die Teams müssen sich in den Kategorien Sport, Action, Geschick, Talent und Wissen beweisen. Ähnlich wie beim Pokern setzen sie in jeder der zehn Runden einen Einsatz. Je mehr sie setzen, desto mehr können sie gewinnen – oder verlieren. Wer die meisten Spielchips ergattert, hat die größten Chancen im Finale. Dann gewinnt ein Team den Jackpot, das andere geht leer aus.

Die Rollenverteilung der beiden Promis scheint klar geregelt. „Ich habe das Sagen, aber es wird getan, was Sasha sagt“, sagt Mälzer, „aber in einigen Situationen werde ich seine Marionette und Bauchrednerpuppe sein.“ Letztlich sei es eine Mannschaftsleistung. „Man steckt zusammen drin.“

"Alles auf Freundschaft": Tim Mälzer und Sasha treten an

Foto: Laura Kosanke

Entscheiden die Herausforderer das Match für sich, nehmen sie das Geld mit nach Hause. Andernfalls bekommen Mälzer und Sasha 24 Stunden Zeit, das Geld sinnvoll einzusetzen. Überweisungen und Schecks sind tabu. Ein Kamerateam steht bereit, um sie zu begleiten.

Der Fernsehkoch setzt auf den Sieg. „Wir werden uns wahrscheinlich lächerlich machen, deshalb wollen wir RTL zur Kasse bitten und stellvertretend Weihnachtsmann spielen“, sagt er. Geschenkideen gebe es schon, doch weder Mälzer noch Sasha wollen sie preisgeben. „Wenn wir am Ende leer ausgehen, ist es blöd.“ Menschen, die von ihrem Gewinn profitieren könnten, sollen nicht enttäuscht werden.

RTL-Duell stellt Freundschaft auf die Probe

Das Verliererpaar muss die Niederlage vor laufenden Kameras akzeptieren. Ein Gedanke, der dem Starkoch und dem Musiker ein mulmiges Gefühl verursacht. „Er verliert noch ungerner als ich“, sagt Sasha mit Blick auf Mälzer. Sie bangen besonders um Aufgaben, die Geschick und Wissen erfordern.

Beste Freunde-Teams treten in den Kategorien Sport, Action, Geschick, Talent und Wissen gegeneinander an.

Foto: Hendrik Lüders / TVNOW

„Ich verliere manchmal die Contenance, wenn meine Taktik nicht aufgeht“, gesteht Mälzer ein. „Wenn ich die Fresse aufreiße und nicht liefere, beschämt mich das zutiefst.“ Sasha ticke ähnlich. Überschätze er sich, ärgere er sich allerdings innerlich.

Egal wie es ausgeht, im Interview mit dem Abendblatt pochen beide darauf, dass die Show für die Freundschaft gut ausgehen werde.

Fernsehkoch und Sänger seit Jahren befreundet

Mälzer und Sasha lernten sich vor mehr als fünfzehn Jahren auf einer After-Show-Party der ECHO-Verleihung in Berlin kennen. Seitdem durfte Mälzer Trauzeuge sein und ist mittlerweile Pate von Sashas Sohn. Sie leben in Hamburg, spielen Klavier und kochen dabei – mit dem Musiker am Herd und dem Koch vor den Noten. „Sasha brutzelt die feinsten Köstlichkeiten“, sagt Mälzer.

Nicht nur das. Erst kürzlich half Sasha seinem besten Freund in der Trauer um Jan Fedder. „Sasha ist ein guter Freund“, sagt Tim. „Er hat mich angerufen, obwohl ich mich vorher nicht gerührt habe.“ Ihre beste Freundschaft zeichne sich dadurch aus, wie sehr sie sich vertrauen.