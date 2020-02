Hamburg. Prominenten Besuch erwartet am kommenden Freitag die Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird an diesem Tag in der höchsten militärischen Ausbildungsstätte der Bundeswehr Gespräche führen.





Der Generalsekretär werde mit den Teilnehmern der nationalen und internationalen Generalstabslehrgänge sowie den Mitarbeitern der höchsten militärischen Ausbildungsstätte der Bundeswehr über aktuelle Aspekte der NATO sprechen, hieß es.

Eine Rolle bei dem Gespräch dürfte Beobachtern zufolge auch der Vorschlag des französischen Präsidenten Macron spielen, dass Europa stärker auf nukleare Abschreckung setzen sollte. Stoltenberg gilt als Verfechter des Konzepts der „nuklearen Teilhabe“, bei der Nichtatommächte der Nato in die Einsatzplanung und den Einsatz der Waffen einbezogen sind.

600 Lehrgangteilnehmer

In der Hamburger Führungsakademie befinden sich ständig mehr als 600 Lehrgangsteilnehmer, davon rund 100 ausländische Offiziere aus etwa 50 Nationen. Pro Jahr bildet die Führungsakademie eigenen Angaben zufolge über 3000 Lehrgangsteilnehmende in den Lehrgängen und Seminaren aus.

Insgesamt haben bisher rund 3000 ausländische Offiziere aus mehr als 100 Nationen und über 5000 deutsche Offiziere an der Generalstabs- und Admiralstabsdienstausbildung teilgenommen.