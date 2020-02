Hamburg. Mehr als 8000 Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 von hier aus in Gettos, Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt. Für viele der Juden, Roma und Sinti endete die Reise, die am Hannoverschen Bahnhof begann, im Tod. Der Gedenkort denk.mal erinnert seit 2017 im Lohsepark an ihr Schicksal. In einem neuen Dokumentationszentrum soll nun eine Dauerausstellung über die rassistisch motivierte Verfolgung und den Abtransport politischer Gegner des NS-Regimes aufklären. Mit einem feierlichen ersten Spatenstich haben am Montagmittag die Bauarbeiten für das Dokumentationszentrum denk.mal Hannoverscher Bahnhof begonnen.

„Das Dokumentationszentrum soll als Ort lebendiger Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart Antworten geben auf die Frage: Was bedeutet das Wissen um die NS-Verbrechen für unser Denken und Handeln im Hier und Jetzt?“, sagte Oliver von Wrochem, Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. „Durch Bezugspunkte zu gegenwärtigen Herausforderungen in Zeiten eines zunehmenden Antisemitismus, Antiziganismus und Rassismus sollen Besucherinnen und Besucher zum Nachdenken über die eigene Verantwortung in der gegenwärtigen Gesellschaft angeregt werden.“ Dafür sei es wichtig, neue Wege in der Darstellung und Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus zu beschreiten.

Innovative Formate sollen junge Leute ansprechen

Denn das Dokumentationszentrum mit einer Gesamtfläche von rund 800 Quadratmetern soll als Lernort mit innovativen Formaten besonders auch junge Menschen ansprechen. Informiert wird unter anderem über die Verfolgung und den Abtransport von mehr als 1000 zumeist politischen Gegnern des NS-Regimes in das „Bewährungsbataillon 999“ der Wehrmacht, von denen Hunderte in gefährlichen Kriegseinsätzen starben. Thematisiert wird auch die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Reichsbahn und Hamburger Behörden, das Handeln von Tätern auf unterschiedlichen Ebenen sowie das Verhalten jener, die profitierten oder nichts taten, um die Verbrechen zu verhindern. Die Dauerausstellung wird von einem wissenschaftlichen Team der KZ-Gedenkstätte Neuengamme konzipiert.

Dokumentationszentrum in der HafenCity soll 2023 eröffnen

Das Dokumentationszentrum entsteht im Erdgeschoss eines Büro- und Hotelgebäudes, das die Müller-Spreer Gruppe nach einem Entwurf des Architekturbüros Wandel Lorch errichtet. Die Müller-Spreer Gruppe wird das Hotel in Kooperation mit dem Grill Royal Berlin selbst betreiben. Das Dokumentationszentrum soll nach jetzigem Stand der Planungen 2023 eröffnet werden.

„Das Dokumentationszentrum hat eine große Bedeutung für die Erinnerungskultur in Deutschland und wird zugleich einen zentralen Baustein in dem neu entstehenden Erinnerungskonzept unserer Stadt bilden“, sagte Kultursenator am Montag beim Spatenstich. „Wir sind dankbar, dass wir den Gedenkort und das Dokumentationszentrum zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Verfolgtenverbände entwickeln konnten und diese bis heute die Entwicklung begleiten.“

Deportationen gingen vom Bahnsteig 2 ab

Das Gelände des ehemaligen Bahnhofs liegt heute inmitten des Lohseparks in der HafenCity. Der Gedenk- und Lernort besteht aus drei Elementen: Vom historischen Vorplatz des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs, dem Lohseplatz, führt eine so genannte Fuge quer durch den Park bis zum unter Denkmalschutz gestellten historischen Bahnsteig 2 und zeichnet den einstigen Gleisverlauf nach. Lohseplatz und Fuge sind das erste Element und wurden im Sommer 2016 zusammen mit dem gesamten Lohsepark eröffnet. 2017 folgte das zweite Element, nämlich die Eröffnung des zentralen Gedenkortes an den historischen Relikten der Kante des Bahnsteigs 2, von dem die Deportationen abgingen, sowie an erhaltenen Gleisverläufen des ehemaligen Hannoverschen Bahnhofs. 20 Namenstafeln erinnern hier an die mehr als 8000 von hier aus deportierten Menschen. Mit dem Dokumentationszentrum entsteht als drittes Element ein Lernort in visueller Beziehung zum historischen Gedenkensemble.