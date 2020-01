Ausstellung erinnert an die "Zentrale des Terrors" im Norden

Hamburg. Schriftsteller Ralph Giordano, Theaterintendantin Ida Ehre und Dagobert Biermann, der Vater von Liedermacher Wolf Biermann, sind dort verhört worden: Im Hamburger Stadthaus erinnert seit Mittwoch eine Dauerausstellung an die Zentrale des nationalsozialistischen Terrors im Norden. "Von hier aus wurden die Verbrechen geplant und dirigiert. Was hier geplant wurde, ist dann in die Züge verladen worden", sagte Prof. Detlef Garbe, Vorstand der Stiftung Hamburger Gedenkstätten, am Mittwoch in Hamburg.

Während der nationalsozialistischen Herrschaft war der Gebäudekomplex am Neuen Wall/Stadthausbrücke bis zu seiner Ausbombung 1943 die "Zentrale des Terrors" in Hamburg - hier waren das Polizeipräsidium sowie die norddeutschen Leitstellen von Kriminalpolizei und Gestapo untergebracht. Zahlreiche biografische Porträts erinnern an die Menschen, die von den Nationalsozialisten bei Vernehmungen misshandelt, gefoltert und ermordet wurden.