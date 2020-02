Hamburg. Sturmtief "Sabine" hat der Hamburger Feuerwehr bis 6 Uhr etwa 350 Einsätze beschert, seit Mitternacht hat sich die Lage aber deutlich beruhigt. „Wir haben jetzt etwa 20 Anrufer die Stunde, das ist wie in einer normalen Nacht“, sagte ein Sprecher am frühen Montagmorgen. „So langsam wird es in Hamburg wieder ruhiger. 'Sabine' zieht weiter“, hatte die Feuerwehr gegen Mitternacht bereits getwittert.

Niedersachsen: Radfahrerin infolge einer Sturmböe verletzt

Die Sturmschäden sind in Niedersachsen nach ersten Erkenntnissen geringer ausgefallen als erwartet. „Auch wenn wir viele Einsätze gefahren sind, ist am Ende doch weniger passiert als erwartet“, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover am frühen Montagmorgen.

In Nordenham (Kreis Wesermarsch) stürzte eine Radfahrerin von ihrem Fahrrad, nachdem sie von einer Windböe erfasst wurde. Sie wurde leicht verletzt. Im Rest des Bundeslandes sind durch „Sabine“ nach ersten Erkenntnissen keine Menschen verletzt worden. Die Rettungseinsätze beschränkten sich daher auf umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste und verschobene Baustellen- und Straßenabsperrungen.

Im Verkehr kam es zu Behinderungen. So mussten die Autobahnen A1, A7 und A39 zur Räumung kurzfristig gesperrt werden. Die A27 bleibt nach Angaben der Polizei vom Montagmorgen noch länger gesperrt. Es kam zu einigen leichten Verkehrsunfällen durch Autofahrer, die in umgestürzte Bäume und auf der Straße liegende Äste fuhren.

Zudem musste der Wesertunnel gesperrt werden, der die Landkreise Cuxhaven und Wesermarsch verbindet. Hier hatte sich durch den Sturm ein Lüftungsgitter gelöst und die Stromversorgung unterbrochen. In Bad Zwischenahn sei am Sonntagabend ein Baum auf die Oberleitung der Bahn gefallen und müsse nun entfernt werden. Insgesamt gab es in Niedersachsen bis zum frühen Montagmorgen rund 1000 Polizeieinsätze.

Schleswig-Holstein: "Sabine" sorgt für mehr als 400 Einsätze

Die Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein haben seit Mitternacht aufatmen können. Die Lage rund um das Sturmtief „Sabine“ entspannte sich zunächst. Es seien nur noch vereinzelt umgestürzte Bäume auf selten befahrenen Straßen gemeldet worden, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Nach Angaben der Polizeileitstellen rückten die Helfer im Land seit Sonntag zu mehr als 400 wetterbedingten Einsätzen aus.

Hamburg: Zwei Bäume stürzen auf Häuser

In Hamburg sorgten zwei umgefallene Bäume für größere Einsätze. Im Stadtteil Blankenese fiel am Sonntag eine Kastanie auf ein Einfamilienhaus. Das Dach und zwei Wände seien eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Ein Statiker sollte klären, ob das Haus an der Blankeneser Hauptstraße einsturzgefährdet ist. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht im Haus.

In Lurup sei ein Baum in 15 Meter Höhe abgebrochen und ebenfalls auf ein Haus gestürzt. Auch hier gab es keine Verletzten.

Sturmflutwarnung für Hamburg, Bremen und Nordseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte vor der Gefahr einer Sturmflut an der Nordseeküste sowie in Bremen und Hamburg. Am Montagnachmittag werde an der Nordseeküste sowie in Emden der Wasserpegel 1,50 bis 2,00 Meter höher liegen als das mittlere Hochwasser.

Für den Abend ist demnach in Hamburg und Bremen mit einem ähnlichen Anschwellen der Wassermassen zu rechnen. Die Sturmflutgefahr bestehe bis etwa 17.30 Uhr am Montag. Sollte es so kommen, könnte auch der Fischmarkt am Hamburger Hafen überflutet werden.

Sylt Shuttle und Fähren fahren seit Montagmorgen wieder

Der Sylt Shuttle und der „Blaue Autozug Sylt“ pendeln wieder. Das teilten die Unternehmen am Montagmorgen auf ihren Webseiten mit. Auch die Fähren zu den nordfriesischen Inseln und Halligen hatten den Betrieb wieder aufgenommen. Aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ und der damit verbundenen Hochwasserstände kommt es jedoch zu einigen Fahrplanänderungen und Ausfällen, wie die Wyker Dampschiffs-Reederei mitteilte.

Verspätungen beim Metronom

Die Züge des Metronom können am Montag morgen fahren. Es gilt unverändert verminderte Geschwindigkeit, so dass es insgesamt zu großen Verspätungen kommt. Gesperrt ist aber noch der Streckenabschnitt Uelzen–Bienenbüttel. Das bedeutet, Züge, die aus Hamburg Richtung Uelzen fahren, enden in Bienenbüttel und fahren über Lüneburg zurück nach Hamburg. Züge aus Uelzen Richtung Hamburg rg beginnen in Bienenbüttel. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

Pendler haben es am Montagmorgen schwer

Am Montagabend lag ein umgewehter Baum auf der Bahnstrecke Henstedt-Ulzburg–Elmshorn.

Foto: dpa

Nach dem Durchziehen von Sturmtief „Sabine“ müssen Pendler sich in Niedersachsen und Bremen am Montag auf einen mühsamen Start einrichten. Wann der am Vorabend zumeist eingestellte Verkehr von Bahnen und Bussen wieder geordnet anläuft, konnten die Verkehrsunternehmen noch nicht sagen. Erst müssten die Strecken bei Tageslicht auf mögliche Schäden überprüft werden, hieß es.

Gestrandete Fernreisende hatten die Nacht teils in bereitgestellten Zügen auf größeren Bahnhöfen verbringen müssen. Auch auf etlichen Straßen und Autobahnabschnitten muss weiter mit Behinderungen und Sperrungen gerechnet werden, nachdem umgewehte Bäume und Äste Spuren unbefahrbar gemacht hatten.

Auf einem Parkplatz ist ein Baum auf ein Auto gestürzt.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Bis in die Nacht waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, um Hindernisse und Gefahren zu beseitigen. Bäume fielen auch auf Häuser und Autos. Zu den Auswirkungen des Sturms kam teils kräftiger Regen. Meldungen über ernsthaft Verletzte gab es zunächst aber nicht.

Viele Schulen bleiben heute geschlossen

Viele Schüler können sich indes auf einen freien Tag freuen, da Schulen wegen der Auswirkungen des Sturms geschlossen bleiben. Betroffen sind unter anderem die allgemeinbildenden Schulen sowie die Berufsschulen in Wilhelmshaven sowie in den Landkreisen Northeim, Goslar, Oldenburg, Osnabrück, Diepholz, Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Holzminden und Göttingen und dem Emsland. Auch in Stadt und Region Hannover, Bremerhaven, Delmenhorst sowie den Kreisen Grafschaft Bentheim, Emsland, Verden, Wesermarsch, Vechta, Ammerland und Leer sollen die Schulen geschlossen bleiben.

Sturmflutwarnungen für den Norden am Montag

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte vor der Gefahr einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste und in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Am Montag würden das Nachmittag-Hochwasser an der Nordseeküste und in Emden sowie das Abend-Hochwasser in Bremen und Hamburg 1,5 bis 2 Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr bestehe bis etwa 17.30 Uhr am Montag. Sollte es so kommen, könnte auch der Fischmarkt am Hamburger Hafen überflutet werden.