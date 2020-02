Hamburg. CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg hat SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher vorgeworfen, sich der offenen Auseinandersetzung mit der Opposition im aktuellen Wahlkampf zu entziehen. „Die zunehmende Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit der SPD und des Bürgermeisters haben das Niveau der 1990er-Jahre wieder locker erreicht“, sagte Weinberg dem Abendblatt. „Die Stadt wird als SPD-Eigentum betrachtet. Diese Abgehobenheit erleben wir fast täglich im Wahlkampf, wenn Herr Tschentscher seine grüne Koalitionspartnerin in Duellen belehrend zurechtweist oder zu Streitgesprächen mit den anderen Spitzenkandidaten erst gar nicht erscheint.“

Tschentscher verweigere sich der direkten Auseinandersetzung mit der Opposition. Stattdessen präsentiere er „nach dem Motto ‘alle fünf Jahre wieder’ im Wochentakt unausgegorene Pläne zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt, Digitalhäusern und dem Ausbau des Schienennetzes, die eines gemeinsam haben: kein Konzept, kein Realisierungsplan und keine Finanzierung“.

CDU-Landesvize Christoph de Vries wirft Tschentscher „doppeltes Spiel“ vor

Trotz aller Kritik an der Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank bleibe „die Präferenz beim Bürgermeister bei Rot-Grün“, kritisierte Weinberg. „Er wird dann noch mehr des anscheinend so ungeliebten Grün bekommen. Dann gibt es mehr grüne Senatoren und mehr Forderungen von Herrn Kerstan. Das passt alles nicht zusammen.“ Es brauche „eine starke CDU als Garant für wirtschaftliche Dynamik und Wohlstand im nächsten Senat“, so Weinberg.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und CDU-Landesvize Christoph de Vries warf Tschentscher ein „doppeltes Spiel“ vor. „Während sein Kreisverband in Nord, dessen Vorsitzender er lange Zeit war, ein Vertreibungsprogramm für Familien im Koalitionsvertrag mit den Grünen vereinbart und keine Einfamilienhäuser mehr ermöglichen will, bezeichnet er derartige Pläne im Interview mit dem Abendblatt als falsch.“

Frageportal und Kandidatencheck von abgeordnetenwatch.de

Tschentscher warne vor den Grünen, wenn es um die Zukunft des Hafens oder wichtige Verkehrinfrastrukturprojekte wie die Hafenquerspange gehe, wolle aber nach der Bürgerschaftswahl wieder eine Koalition mit ihnen schmieden. „Das ist weder überzeugend noch glaubwürdig“, so de Vries. „Eines muss jedem Wähler klar sein: Wer SPD wählt, wählt Rot-Grün mit einer grünen Partei, die voraussichtlich mehr als doppelt so stark sein wird wie heute.“