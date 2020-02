Hamburg. An manchen Tagen steht den Hochzeitspaaren im Michel kein leichter Gang bevor. Braut und Bräutigam schreiten die Stufen am Haupteingang empor und landen prompt in einer Traube von Menschen, die vor der Turmkasse warten. „Die Brautpaare müssen sich dann einen Weg zum Altar bahnen“, sagt Hauptpastor Alexander Röder. Das sei doch unwürdig.

Der Geistliche zeigt im alten Pastorat an der Südseite des Michel-Areals in der Hamburger Innenstadt auf eine Computer-Animation. So soll es an dieser Stelle künftig aussehen: Treffpunkt und Verkaufsort wird ein neues, gläsernes Besucherzentrum sein und nicht mehr die Turmhalle. Baubeginn ist voraussichtlich im Mai dieses Jahres. Bereits im vierten Quartal 2021 soll das „Powalla Forum – Besucherzentrum Sankt Michaelis“ öffnen. Das Projekt nach Entwürfen der Hamburger Architekten Stölken Schmidt werde nach elfjähriger Planungsarbeit realisiert, hieß es. Thorsten Schulze, Geschäftsführer der Hauptkirche: „Es gibt dann mehr Platz, mehr Service, mehr Beratung und mehr Auswahl.“ Moderne Architektur mit digitaler Informationsvermittlung und einer „tollen Produktpräsentation“ würden das Besuchererlebnis im Michel ergänzen.

„Masterplan 2025“ umfasst sechs Punkte

Angesichts steigender Gästezahlen und der Konkurrenz durch die Elbphilharmonie musste der Kirchengemeinderat handeln. Inzwischen besuchen jährlich gut 1,5 Millionen Menschen Norddeutschlands schönste Barockkirche. Längst war allen Michel-Verantwortlichen klar, dass die Turmhalle angesichts der starken Besucherströme aus allen Nähten platzt. Und dass der denkmalgeschützte Vorplatz der Hauptkirche im Herzen der Hansestadt dringend neu gestaltet werden muss, um nicht gänzlich aus der Zeit zu fallen.

Deshalb wurde der „Masterplan 2025“ verabschiedet. Er umfasst sechs Punkte. An erster Stelle steht der Umbau des denkmalgeschützten Pastorats zum Besucherzentrum. Weitere Projekte sind die Michel-Tafeln, die Gestaltung des Kirchplatzes, Lichtinstallationen für den 132 Meter hohen Turm, die Entdeckung der alten Laufwege zwischen Michel, Innenstadt und Hafen sowie die neue Profilierung der Turmhalle als „Ehren- und Gedenkhalle“.

Die Verkaufsfläche ist mit 130 Quadratmetern größer als bisher

Die geplanten Baumaßnahmen haben ein Gesamtvolumen von gut 7,5 Millionen Euro. Mit Geldern einer Stiftung der Eheleute Lieselotte und Günter Powalla und des Bundes sind bereits 6,5 Millionen Euro zugesagt. Die fehlenden Mittel sollen ab Herbst 2020 durch Spendenaktionen der Stiftung St. Michaelis eingeworben werden. Liselotte und der im Oktober 2019 im Alter von 99 Jahren verstorbene Unternehmer und Mäzen Günter Powalla waren dem Michel seit ihrer Hochzeit im Jahr 1946 auf besondere Weise verbunden.

Mit dem Namen „Powalla Forum“ setzt ihnen die Hauptkirche ein bleibendes Andenken. Für die Besucher bieten sich zahlreiche Vorteile: Die Verkaufsfläche ist mit 130 Quadratmetern größer als bisher. Statt zwei Kassentheken wie bisher in der Turmhalle wird es vier geben. Hier können die Gäste nicht nur ihre Tickets für Turm und Krypta sowie für Konzerte im Michel kaufen, sondern auch neue Produkte. Michel-Hauptpastor Röder denkt etwa an Devotionalien, die aus Michel-Kupfer hergestellt werden könnten. Oder an den Verkauf von Büchern und Audio-Produkten. Die Kathedrale im lothringischen Metz ist für den Theologen in dieser Hinsicht freilich kein Vorbild: „Da werden Engel als Radiergummi verkauft.“ Das gehe gar nicht.

Der „Medienturm“ ist ein fünf Meter hoher virtueller Turm

Aufmerksamkeit dürfte darüber hinaus der „Medienturm“ finden. Dabei handelt es sich um einen fünf Meter hohen virtuellen Turm, der sich innerhalb des nach oben erweiterten Besucherzentrums befindet (siehe Foto.) Hier sind außergewöhnliche Michel-Ansichten denkbar – etwa mit Bildern der Orgeln und Fotos von Instagram-Selfies der Besucher. Vorgesehen sei auch eine virtuelle Fahrstuhlfahrt von der geheimnisvoll beleuchteten Krypta über das Kirchenschiff bis hoch zur Aussichtsplattform. An einer Wand soll in großen Lettern das christliche Michel-Motto stehen: Gott der Herr ist Sonne und Schild.

Gläserne Besucherzentren haben inzwischen auch andere stark frequentierte Gotteshäuser. Um sie zu betreten, müssen in einigen Kirchen inzwischen Eintrittsgelder bezahlt werden. So verlangt die Wittenberger Schlosskirche von Touristen zwei Euro Eintritt. Im Berliner Dom, der größten evangelischen Kirche in Deutschland, werden sieben Euro verlangt, im Lübecker Dom St. Marien sind es für Touristen zwei Euro. Hauptpastor Alexander Röder lehnt Eintrittsgelder für den Michel ab. „Solange ich hier bin, werden wir keinen Eintritt verlangen.“

An diesem Sonnabend, 17 Uhr, findet anlässlich des 100. Geburtstages von Günter Powalla im Michel eine Gedenkandacht statt. Anschließend wird ein Buch über sein Lebenswerk vorgestellt. Autor ist der langjährige Abendblatt-Redakteur Matthias Gretzschel, Fotograf Michael Zapf.