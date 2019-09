Hamburg. Die Herzen der Hamburger gehören ihrem Wahrzeichen, dem Michel. Gemeinsam haben die Hauptkirche, die Hamburger Sparkasse und das Abendblatt die schönsten Liebeserklärungen gesucht, die auf einer großen Kupfertafel auf dem Vorplatz verewigt werden. Am Freitag hat eine Jury die besten Würdigungen ausgewählt: „Mein Herz gehört dem Michel, weil er da ist, von allen geliebt, gibt Freude, tröstet Leid – mit offenem Ohr bereit. Michel, Du bist Hamburg!“ hatte Rolf Martens gedichtet. Cornelia Borchert schickte ihre Liebeserklärung in einer Flaschenpost: „…. du büst dat Hart vun Hamburg, uns Heimot, mien Anker, man müsst di erfinnen, wenn´t di nich all geev!“

Eine Zuflucht für die Seele

„Mein Herz gehört dem Michel, weil er ein Engel ist, der über mein geliebtes Hamburg wacht“, ergänzte Markus Kniffka aus Moers, „um sein Haupt immer der Wind der Freiheit weht“, stammt von Gisela Hehling. Jurescha Perea liebt den Michel, weil „er inmitten des Trubels dieser lebendigen Stadt Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, und dabei eine Zuflucht für die Seele ist“.

Moni Hadj-Tayeb schrieb: „weil du, lieber Michel, meine Hamburger Seele berührst. Du bist meine Heimat, mein Anker, und bringst mir den Himmel so nah“. Gewählt wurde auch Janine Stegemanns Spruch: „weil er mir ein Zuhause und eine Familie gegeben hat. Er ist für mich das größte Glück der Welt.“ Janka Davids liebt den Michel, weil „er manchmal im Abendlicht so aussieht, als wurde er in den Himmel gemalt“, Kirsten Herrmann, weil „er mit seinem Glockenschlag meine Seele berührt“, „mich seine beschützenden Mauer mit Fried umhüllt“, so Silke Chrobog, „die Seele Ruh findet. Hier kann mir nichts passieren“.