Hamburg. Er war vier Jahre lang der Präsident des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Am Donnerstag wurde Friedrich-Joachim Mehmel von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher bei einem Festakt im Rathaus aus seinem Amt verabschiedet. Seit Juli 2014 hatte der 67-jährige Jurist Mehmel auch dem Hamburgischen Oberverwaltungsgericht als Präsident vorgestanden.

Veit würdigte Mehmels Wirken: „Der Einsatz für den Rechtsstaat hat für Herrn Mehmel immer bedeutet, über den Tellerrand des Richterberufes weit hinauszublicken.“ Die „Verteidigung von Rechtsstaat, Demokratie und Verfassung“ mit Mehmel an der Spitze des Verfassungsgerichts sei „auf das Beste gelungen“. Und Tschentscher betonte, Mehmel habe sein Amt als Verfassungsgerichtspräsident „mit großem Engagement, fachlicher Sorgfalt und der gebotenen Unabhängigkeit ausgefüllt. Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts zeigen klare und weitsichtige Linien, wie das Handeln von Senat und Bürgerschaft sowie die Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden mit den Anforderungen unserer Verfassung in Einklang zu bringen sind.“ Mehmels Nachfolgerin an der Spitze des Verfassungsgerichts ist die Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts, Birgit Voßkühler.