Hamburg. Einer Studie im Auftrag der Gesundheits- und der Sozialbehörde zufolge leiden in Hamburg in der Gruppe der 18- bis 65-Jährigen mehr als 385.000 Menschen an einer psychischen Störung. Nicht immer fühlen sie sich auch behandlungsbedürftig, oft bleibt die Störung unerkannt und ohne Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Doch wenn diese Menschen Hilfe beim Staat suchen, stehen sie nicht selten vor neuen Problemen: An wen muss ich mich eigentlich wenden? Welche Reha-Maßnahme oder Therapie ist die richtige? Und wer bezahlt das?

Selbst Arbeits- und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) spricht von einem „Dschungel der Möglichkeiten“ und stellt fest: „Es liegt auf der Hand, dass ein Mensch allein, zumal wenn er schon Probleme hat, sich da nicht zurecht findet."

Bundesweites Pilotprojekt

Um diese Hürde aus dem Weg zu räumen, schafft die Stadt jetzt im Rahmen eines bundesweiten Pilotprojekts klare Strukturen in einem „Haus für Gesundheit und Arbeit“: In dieser Einrichtung, die an der Stresemannstraße in Altona angesiedelt sein soll, arbeiten unter anderem die Stadt, Jobcenter, Arbeitsagentur, Renten- und Krankenversicherungsträger, Leistungsanbieter und weitere Akteure zusammen. Sowohl Erwerbstätige, denen aufgrund einer psychischen oder körperlichen Erkrankung eine Erwerbsminderung droht, als auch Arbeitssuchende, die ihren Job aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen bereits verloren haben, können sich dorthin wenden.

Neu an dem Modellprojekt ist, dass nicht erst lange über Zuständigkeitsfragen gestritten werden soll, sondern im Mittelpunkt soll von Anfang an die Frage stehen, welche Leistung der Kunde benötigt. „Es kann nicht die Rolle eines Hilfesuchenden sein, zu klären, wer für ihn zuständig ist und wer die Kosten für seine Behandlung trägt“, betonte Leonhard. Und Dirk Heyden, Geschäftsführer des Jobcenters, das die neue Einrichtung koordiniert, ergänzte: „Gerade bei chronischen Erkrankungen und drohenden Behinderungen macht es Sinn, möglichst frühzeitig mit der Hilfe anzufangen.“

Es werden 27,5 neue Stellen geschaffen

Elf Millionen Euro stellt der Bund bis 2024 für das Pilotprojekt zur Verfügung, das am 1. Juli starten soll. Dafür werden 27,5 neue Stellen geschaffen. Heyden hofft, im ersten Schritt 1500 Personen helfen zu können. Leonhard betonte, dass es vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auch darum gehe, Arbeitskräftepotenzial zu sichern: „Auf dem Arbeitsmarkt brauchen und wollen wir alle. Das Haus für Gesundheit und Arbeit wird für viele Hamburger einen Beitrag dazu leisten, weiter im Berufsleben erfolgreich sein zu können.“