Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren bietet das Pik As Obdachlosen in Hamburg Schlafplätze, nun soll das 1913 als "Polizei-Asyl" errichtete Gebäude in der Hamburger Neustadt abgerissen werden. Laut einem NDR-Bericht soll an gleicher Stelle ein Neubau entstehen, der mit einer Förderung der Stadt von 13 Millionen Euro innerhalb von vier Jahren errichtet werden soll.

Obdachloseneinrichtung Pik As soll in Neubau ziehen

Die Zahl der 330 Schlafplätze in der ganzjährigen Notübernachtungsstätte soll zwar unverändert bleiben, jedoch zukünftig besser aufgeteilt werden: Geplant sind mehr Zimmer, die mit weniger Menschen belegt werden sollen. Außerdem soll der Neubau barrierefrei gestaltet werden. Die Schwerpunktpraxis, die sich aktuell noch in einem Bungalow vor dem Gebäude befindet, soll ebenfalls in die neuen Räumlichkeiten ziehen. Weitere Krankenzimmer kommen hinzu.

Aus der #Geschichte: Das Pik As ist Deutschlands älteste Obdachlosenunterkunft – und die größte in #Hamburg. Die städtische Notübernachtungsstätte entstand 1913 und unterstand einst der Polizei-Behörde.



Junge Wohnunglose können zukünftig in einem abgetrennten Gebäudeteil mit eigenem Zugang unterkommen. Für sie sollen in Zukunft 72 Plätze in Doppelzimmern zur Verfügung stehen. Hinzu kommen ein Bäder-Bereich und eine ehrenamtlich betriebene Küche mit Aufenthalts- und Speiseraum für bis zu 60 Personen.

Standortwechsel während Bauzeit

Das Pik As soll während der Bauzeit zwischenzeitlich an einen anderen Standort umziehen, dieser sei jedoch noch nicht bekannt.

Bereits Mitte Januar berichtete "Hinz & Kunzt", dass die Planungen für den Neubau schon seit Jahren laufen. Ursprünglich suchte die Stadt dafür eine neue Fläche, von diesem Plan sei man mittlerweile jedoch abgerückt.