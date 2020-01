Hamburg. Der Nachfolger von HafenCity Hamburg GmbH-Chef Jürgen Bruns-Berentelg steht fest. Nach Abendblatt-Informationen wird Andreas C. Kleinau zum 1. November 2020 in die Geschäftsführung des städtischen Unternehmens einsteigen. Für eine Übergangszeit wird der 53-Jährige gemeinsam mit Bruns-Berentelg die Geschicke der Firma lenken und am 1. November 2021 den Vorsitz der Geschäftsführung von Bruns-Berentelg übernehmen, der aus Altersgründen ausscheidet.

Auch für Geschäftsführer Giselher Schultz-Berndt wird ein Nachfolger gesucht, da dieser ebenfalls 2021 in den Ruhestand verabschiedet wird. Andreas C. Kleinau ist aktuell geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsfirma combine Consulting.

Die HafenCity Hamburg GmbH ist für große Stadtentwicklungsvorhaben verantwortlich. Dazu zählen der Stadtteil HafenCity, der Billebogen, der Grasbrook und die Science City in Bahrenfeld. Das Unternehmen hat rund 60 Mitarbeiter.