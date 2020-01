Hamburg. Die geladenen Gäste schritten in langen Roben durch das Blitzlichtgewitter der Fotografen: Kurz vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar trafen am Sonnabend Hamburgs Spitzenpolitiker, Medienschaffende und Unternehmer beim 71. Hamburger Presseball im Hotel Atlantic an der Alster aufeinander.

Die politische Farbpalette Hamburgs – und mögliche neue Mischungen – waren entsprechend das Thema des Abends, auch wenn Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei seiner Ankunft betont hatte: "Wir machen heute eine Pause vom Wahlkampf."

Tschentscher droht mit Wahlkampf – spricht aber doch lieber über Journalismus

Abseits einer augenzwinkernden Warnung – „Wer mir mitten im Wahlkampf ein Mikro in die Hand drückt, ist mutig“ – konzentrierte sich Tschentscher in seiner Rede auf den Journalismus und dessen Rolle in der Gesellschaft: Er betonte die Relevanz der freien Medien für die Demokratie und nahm die aktuellen Gerüchte über die Zukunft der "Hamburger Morgenpost" zum Anlass, für eine vielstimmige Hamburger Presselandschaft zu werben: „Ich würde mir sehr wünschen, dass die 'Hamburger Morgenpost' ihre Arbeit eigenständig weitermachen darf.“

Der DuMont-Verlag will bis Ende Januar die Belegschaft der Zeitung darüber informieren, in welcher Form die "Hamburger Morgenpost" weiter erscheinen wird. Für den Erhalt der angeschlagenen Boulevardzeitung hatten sich auch diverse Prominente in einem Appell an DuMont stark gemacht.

Erich-Klabunde-Preis für "Elbschlosskeller – Hamburgs härteste Kiezkneipe"

Der Presseball soll in festlichem Rahmen die Bedeutung des Journalismus für die Gesellschaft hervorheben. Die Verleihung des Erich-Klabunde-Preises steht somit automatisch im Vordergrund jedes Events. In diesem Jahr überreichte Marina Friedt, Vorsitzende des Deutschen Journalisten Verbands, die Auszeichnung an Katrin Brinkmann und Patrick Wulf für ihre NDR-Dokumentation "Elbschlosskeller – Hamburgs härteste Kiezkneipe".

In ihrer Dankesrede bedankten sich die Preisträger in erster Linie bei ihren Protagonisten: „Wir danken den Menschen im Elbschlosskeller, sie haben uns ihr Herz geöffnet.“ Wulf appellierte an die Gäste: „Wir würden uns freuen, wenn wir Sie alle im Elbschlosskeller begrüßen könnten. Mutige vor!“

Gala-Buffet und buntes Programm beim Presseball im Atlantic

Nach der Preisverleihung und dem Gala-Buffet luden die Debütanten zum Tanz: Politiker, Medienschaffende und Prominenz drehten ihre Runden auf dem Parkett des Atlantic – für die Tombola-Auslosung müssen sich die Gäste noch bis 24 Uhr gedulden.

Gesehen wurden unter anderem die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD), der CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg und Katja Suding (FDP). Auch Anja Reschke, Yared Dibaba, Pinar Atalay, Herbert Schalthoff und Gabi Bauer waren Gäste des 71. Hamburger Presseballs.