Hamburg. Die Eltern der Grundschule Alsterdorfer Straße geben nicht auf. Seit Monaten kämpfen sie schon für eine Tempo-30-Zone vor dem Gebäude – bisher ohne Erfolg. Nun haben sie nochmals einen offenen Brief an Bürgermeister Peter Tschentscher und Innensenator Andy Grote geschrieben.

„Mit großem Bedauern müssen wir feststellen, dass die berechtigten Interessen der Winterhuder Eltern und Kinder weiterhin nicht ernst genommen werden“, heißt es darin. „Wir müssen außerdem annehmen, dass die Aussage Ihrer SPD, 200 Schulen, Kitas und andere soziale Einrichtungen doch noch einmal auf Tempo 30 prüfen zu wollen, ein reines Wahlkampf-Manöver ist.“

Die Eltern fordern Tschentscher auf, endlich zu handeln. „Die Eltern und Kinder können derzeit leider kein anderes Gefühl bekommen, als dass sie von der Politik und der Polizei im Stich gelassen werden. Denn anders sind die Schreiben, welche unsere Elterninitiative bekommen hat, nicht zu werten. Es wäre sehr bedauerlich, wenn sich dieses Gefühl vertiefen würde. Wir möchten Sie daher wiederholt bitten, sich dafür einzusetzen, dass auch unsere Kinder Tempo 30 auf der Alsterdorfer Straße bekommen und somit den sicheren Schulweg, der ihnen laut Gesetz zusteht. Es ist niemandem in Winterhude zu vermitteln, dass alle Schulen an der Alsterdorfer Straße – eine sogar nur 200 Meter entfernt – eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, nur unsere nicht.“

Ist eine Gefahrenlage erkennbar?

Parallel dazu hat Lars Nupnau, Vater eines Jungen aus dem vierten Jahrgang und Mitgründer der Initiative, einen formellen Antrag für eine Tempo-30-Strecke bei der Polizei gestellt. In dem Antrag argumentiert der Vater mit Hilfe der Straßenverkehrsordnung, warum eine solche Zone rechtlich eigentlich angemessen sei. Nupnaus Ziel ist es, im Falle einer formellen Ablehnung Rechtsmittel einlegen zu können. „Ich wollte mit diesem Antrag außerdem der Aussage des Leiters der Verkehrsdirektion widersprechen, der argumentierte, man könne die Schilder nicht aufstellen, da das Schulgebäude nach hinten versetzt steht. Das Gegenteil ist nach deutschem Recht vorgesehen “, sagt der mittlerweile sichtlich genervte Vater über seinen Antrag. „Bei diesem langwierigen Kampf gegen die Mühlen von Politik und Verwaltung glaube ich nicht, dass mein Sohn noch von der hoffentlich kommenden Tempo- 30-Strecke geschützt werden wird. Aber es gibt sehr viele kleinere Kinder hier im Viertel, die auch weiterhin unsere Aufmerksamkeit verdienen.“

Die Eltern sind frustriert. „Es muss erst einen Unfall geben, bevor wir Tempo 30 vor der Grundschule bekommen“, sagt Judith Elmendorf, die die Initiative mit ins Leben gerufen hat und deren Tochter hier in die dritte Klasse geht. „Der Leiter der Abteilung für Grundsatzangelegenheiten des Straßenverkehrs in der Innenbehörde sagte in einem Gespräch, dass es leichter wäre, uns Tempo 30 zu geben, wenn eine Gefahrenlage erkennbar sei, also zum Beispiel durch einen Unfall. Laut Innenbehörde brauchen wir anscheinend erst ein verletztes Kind, bevor der Verkehr vor der Schule beruhigt wird – das darf doch wohl nicht wahr sein.“ Und fügt hinzu: „Wir wollen dieses Tempo-30-Schild jetzt, um genau einen solchen Unfall zu vermeiden.“