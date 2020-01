Mir wurde bewusst, auf welchen Abgrund wir mit unserem Konsumverhalten zusteuern

Der zweite Teil der Veranstaltung besteht aus kleinen Workshops und Infostationen, die teilweise von den Referenten selbst, von Ehrenamtlichen oder von Silke und Tobias Quathamer angeboten werden. Darin kann es in Absprache mit dem Gastgeber um klimafreundliche Ernährung, nachhaltige Digitalisierung, Ökostrom, die Herstellung eigener Putzmittel, grüne Geldanlagen, Zero Waste (komplette Müllvermeidung), nachhaltigen Konsum und weitere Themen gehen.

Bekleidung und Spielsachen Second Hand

Sehr viel hiervon praktiziert das Ehepaar mittlerweile selbst. „Vor einem Jahr habe ich beschlossen: So kann es nicht mehr weitergehen. Wir Menschen lassen uns von der Konsumindustrie wie Lämmer zur Schlachtbank führen“, so die Juristin, die damals noch in der Elternzeit war. Sie beschäftige sich immer mehr mit der Umweltproblematik: las statt Romanen nur noch Fachliteratur, wurde Greenpeace-Fördermitglied, ging auf „Fridays for Future“-Demonstrationen und kaufte nur noch schadstoff- und überwiegend verpackungsfrei ein.

Vegane Ernähung, keine Flüge, nur noch Second Hand

Schon vorher hatten die Quathamers ihr Auto kaum genutzt und Ökostrom bezogen. Jetzt fliegen sie nicht mehr, bestellen nur noch in Ausnahmefällen im Internet, kaufen Bekleidung und Spielsachen nur noch nachhaltig und fair produziert oder gleich Second Hand, ernähren sich vegetarisch und auch mal vegan und achten noch mehr darauf, keine Lebensmittel zu verschwenden. Sie haben die Bank gewechselt, legen ihr Geld „grün“ an, ermittelten mit einen entsprechenden Zähler den Stromverbrauch ihrer Haushaltsgeräte und stellen Putzmittel mittlerweile aus den fünf Zutaten Soda, Natron, Essig, Kernseife und Zitronensäure selber her.

Nach der Umstellungen in ihrem Leben haben sie ihren CO 2 -Fußabdruck errechnet und den Rest dann über Atmosfair ausgeglichen. Dennoch würden sie immer weiter prüfen, in welchen Bereichen sie noch nachhaltiger werden könnten, sagt Silke Quathamer, beispielsweise bei der Nutzung digitaler Medien.

Klimasofa-Team sucht Verstärkung

Als Einschränkung empfänden sie das nicht. „Unser neues Leben hat nichts mit Verzicht zu tun“, betont sie. „Im Gegenteil: Es fühlt sich ehrlich, authentisch und richtig an.“ Das letzte Jahr sei das kreativste und lebendigste ihres Lebens gewesen – aber auch überaus anstrengend. Sie hat wieder angefangen, in Teilzeit zu arbeiten, den Rest ihrer Zeit nehmen die Vorbereitung der nächsten „Klimasofas“ (vier noch im Januar und bislang fünf im Februar) und ihre Familie in Anspruch. Dass sie es trotzdem schafft, noch zweimal in der Woche zum Yoga zu gehen, verdankt sie ihrem Organisationstalent und ihrer Energie.

Dringend weitere Unterstützer gesucht

Silke und Tobias Quathamer, Anna Pflug und das Klimasofa-Team wünschen sich, in diesem Jahr etwa 100 Veranstaltungen durchzuführen. Daher sucht das Projekt dringend weitere Unterstützer: Ehrenamtliche, die bei der Organisation der Abende helfen und vor Ort Ansprechpartner für die Gastgeber sind; Menschen, die in Mini-Workshops ihr Wissen zum klimabewussten handeln weitergeben möchten; und natürlich Gastgeber, die sich mit dem Abend für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen möchten – die Buchung unter Klimasofa.com ist kostenfrei, es wird aber um Spenden gebeten.

„Wir haben bislang von allen Beteiligten ein tolles Feedback bekommen“, betont Silke Quathamer. „Die Referenten freuen sich, mal nicht vor Fachpublikum, sondern vor interessierten Laien sprechen zu können. Und als Workshopleiter und Organisator ist es toll, Leute in Bewegung zu bringen und etwas auf die Beine zu stellen.“

Der Hamburger Klimafond

Der Hamburger Klimafond #moinzukunft wurde im September 2019 von der Kulturbehörde und der Hamburger Klimaschutzstiftung ins Leben gerufen. Rund 20 Projekte erhalten nun insgesamt 175.000 Euro für die Umsetzung ihrer Konzepte – mit dabei sind neben dem „Klimasofa“ auch das Schülerprojekt „Ackerdemia“, bei dem es um den Gemüsanbau geht, oder der Plan des Billstedter Kulturpalastes, öffentliche Räume im Stadtteil temporär zu begrünen.

Mit Jahresbeginn ist die zweite Bewerbungsrunde gestartet. Für 2020 stehen 275.000 Euro zur Verfügung. Ab sofort können Förderanträge bis 20.000 Euro per Email an moinzukunft@klimaschutzstiftung-hamburg.de eingereicht werden. Mitmachen können gemeinnützige Initiatoren aus dem Non-Profit-Bereich. Weitere Infos unter www.moinzukunft.hamburg/klimafonds.