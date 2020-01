Hamburg. Fünfjährige sollen besser auf die Grundschule vorbereitet werden: Sprach-, Mathe- und Medientraining sind ab den Sommerferien 2020 Programm für Hamburger Vorschulen. Erfahrungen werden ein Jahr lang zusammengetragen, um die Richtlinie anzupassen. „Wichtig ist, dass alle Sozialpädagogen damit arbeiten“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Die Hamburger Schulbehörde stellte am Freitagvormittag das 229 Seiten starke neue Bildungsprogramm für die Vorschule im Rathaus vor.

Rabe prangert an, dass Kinder immer weniger Wörter kennen. Als Schüler von der Geschichte der Hanse und ihrem „regen Handel“ lernten, seien sie von dem Handel mit Regen ausgegangen. Was ein "Dolch" sei, hätten sie auch nicht gewusst. Ihr Wortschatz ist begrenzt. „Sprache droht, sich zu verengen“, sagte der Schulsenator.

Sprachgefühl von Vorschulkindern soll gestärkt werden

Ein großer Wortschatz sei aber wichtig. "Er ist dafür verantwortlich, wie gut ein Kind lesen lernt“, sagte Grundschulreferentin Katrin Saffia. Deshalb biete der Bildungsplan Vorschullehrern Aufgaben, die Sprache erweitern und Lesenlernen unterstützen. „Ohne dass Lesen trainiert wird, wird Leseverständnis geschult, zum Beispiel durch Vorlesen, Reimen und Lautbildung.“

Wie sieht so eine Übung aus? Fünfjährige simulieren das Treiben in einer Tierarztpraxis. Dort müssen sie miteinander reden, Dinge aufschreiben oder auf die Computertastatur tippen. „Kritzelschrift ist genauso gut wie normale Schrift, weil Kinder lernen, wofür ihr Wortschatz, Lesen und Schreiben gut ist“, sagte Saffia. Das stärke das Sprachgefühl und erweitere das Vokabular.

Mathematisches Grundverständnis von Fünfjährigen verbessern

Ziel des Bildungsprogramms ist auch, Kindern früher ein Zahlengefühl zu vermitteln. Wieviel sind zehn, wieviel 50 Zentimeter? „Genauso gut können sie Wassertropfen zählen und herausfinden, wie viele Kannen Wasser in der Spielzeugwasserbahn fließen und so ihr Verständnis für Zahlen und Mathematik verbessern“, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Schulbehörde.

Das mathematische Grundverständnis beschränkt sich nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf Naturwissenschaften. Wie entsteht Wasserdampf aus einem Eiswürfel? Wie funktioniert eine Pumpe? Solche Fragen sollen sich Fünfjährige stellen. Angeleitet von Sozialpädagogen, sollen Kinder ihr mathematisches bzw. naturwissenschaftliches Verständnis verbessern.

Der Entwurf, der viele Unterrichtsbeispiele enthält, soll vom kommenden Schuljahr an in den Hamburger Vorschulklassen erprobt werden. "Kinder lernen von Anfang an und die entscheidenden Weichen werden häufig weit vor der Schulzeit gestellt", sagte Rabe weiter. Mehr als die Hälfte aller Fünfjährigen in Hamburg besucht eine der 459 Vorschulklassen an den staatlichen Grundschulen. "Dieses Angebot ist bundesweit einmalig", betonte der Senator.

Vorschulkinder sollen lernen, wie man Filme macht

Schon die Vorschule müsse Antworten auf den digitalen Wandel geben, forderte Saffian. „Medien sind überall präsent.“ Ein reflektierter Umgang müsse her, denn nicht jedes Kind wachse behütet auf. Deshalb sollen Kinder „handelnd lernen“. „Medien sollen nicht nur konsumiert, sondern auch umgesetzt werden“, sagte sie. Wie eine digitale Vorschulaufgabe aussieht, erklärte sie an Beispielen:

Geräusche aufnehmen und im Klassenraum wieder abspielen

Stop-Motion-Filme produzieren, indem unbewegte Motive für das digitale Daumenkino aneinandergereiht werden

Fotorätsel gestalten, indem eine Szene aus Distanz und von Nahem fotografiert wird. Andere Kinder müssen das Detail im ersten Foto finden

Erklärfilme zu Themen wie „Warum fallen im Herbst die Blätter vom Baum?“ drehen

Meistern Fünfjährige diese Aufgaben, sind sie nahezu Medienallrounder.

Richtlinie lässt Hamburger Kitas unberührt

In Hamburg laufen zwei Systeme parallel: Neben Vorschulen gibt es auch Vorschulgruppen in Kitas. Sie besitzen einen eigenen Bildungsplan und sind unabhängig von Vorschulen. Senator Rabe versicherte, keine Form werde bei der Schulplatzvergabe bevorzugt.

Manche Kinder müssen aber vor der Einschulung in die Vorschule. Alle Viereinhalbjährigen müssen an einem Sprachtest teilnehmen. Sind sie schlechter als Altersgenossen, liegt eine Sprachverzögerung vor. Dann müssen sie die Vorschule besuchen und an Sprachtrainings teilnehmen.