Hamburg. Die britische Indie-Band Bastille gibt am Sonnabend ein Benefizkonzert in der Elbphilharmonie in Hamburg. Ab 19.45 Uhr können Sie den Auftritt hier im Livestream sehen.

Es ist Teil der Reihe "Channel Aid" und soll in Anlehnung an "Live Aid" Spenden für einen wohltätigen Zweck bringen, teilten die Veranstalter mit. In diesem Jahr sollen die Erlöse an die Stiftung Laureus Sport for Good, die Entwicklungshilfeorganisation Right to play und das Tanzprojekt Chance to Dance gehen.

YouTube-Stars und Influencer kommen in die Elbphilharmonie

Gemeinsam mit dem Baltic Sea Philharmonic-Orchester spielen Bastille Lieder aus ihrem aktuellen Album "Doom Days". Ebenfalls treten bei dem Konzert die irische Musikerin Allie Sherlock und die US-amerikanische Musikerin Madilyn Bailey auf, die über YouTube bekannt wurden.

Elbphilharmonie-Livestream Bastille

Zum Benefizkonzert am 4. Januar haben sich bereits zahlreiche namhafte Gäste angekündigt: