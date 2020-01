Hamburg. Der Tod des beliebten Hamburger Schauspielers Jan Fedder hat viele Menschen weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus bewegt. Der "Großstadtrevier"-Star war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Wohnung auf St. Pauli gestorben. Die Polizei Hamburg wird ab Sonnabend, 4. Januar, ein Kondolenzbuch für den Ehrenkommissar in der Davidwache am Spielbudenplatz auf St. Pauli auslegen, in das Wegbegleiter und Fans einen letzten Gruß schreiben können.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer werden sich am Sonnabend um 13 Uhr als Erste in das Kondolenzbuch eintragen. Die Öffentlichkeit hat bis zum Tag der Trauerfeier am 14. Januar im Hamburger Michel die Gelegenheit, ebenfalls in dieses Kondolenzbuch zu schreiben. Das teilte die Pressestelle der Polizei am Freitag mit.

Trauerfeier für Jan Fedder am 14. Januar

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass es für Jan Fedder eine Trauerfeier in der St.-Michaelis-Kirche geben wird – an dem Tag, an dem der beliebte Fernsehstar 65 Jahre alt geworden wäre.

„Die Trauerfeier muss im Michel stattfinden“, hatte sich der 64-Jährige vor eineinhalb Jahren in der Talksendung „Reinhold Beckmann trifft …“ gewünscht. In der Hauptkirche sei er getauft, konfirmiert und getraut worden. Auch die Musik habe er schon ausgesucht, verkündete er damals.

Jan Fedder – der Star aus dem "Großstadtrevier" ist tot