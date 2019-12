Hamburg. „Am liebsten hab ich den unberührten Tiefschnee abseits der Pisten unter meinen Füßen“, sagt Steffen Heycke und zeigt ein Handyvideo aus einem Skiurlaub am Diablerets-Massiv in der Schweiz. Virtuos und sicher saust der Hanseat auf seinen Ski die Steilhänge hinunter. Seit Kindertagen liebt Heycke den alpinen Skisport, nun baut er in einer kleinen Werkstatt die passenden Ski von Hand. Und das nicht in den Bergen, sondern in Eidelstedt, wo an einem grauen Dezemberwochenende die Regentropfen gegen die Fensterscheiben trommeln.

Vor rund drei Jahren startete der Diplom-Volkswirt und Skilehrer sein Projekt, das zur Marke werden sollte: „Craftski & Boards“ in Hamburg. Die Idee: Jeder soll sich sein Ski, Snow- oder Splitboard nach individuellen Wünschen selbst zusammenbauen, in Kursen am Wochenende. Heycke bereitet die Workshops und das Material vor, stellt Werkstatt und Know-How. Mittlerweile kommen Wintersportler aus ganz Deutschland zu ihm, rund 400 Ski und Boards seien in seiner Werkstatt schon gebaut worden. „Zum Skifahren komme ich mittlerweile viel zu selten“, sagt Heycke.

Hamburg – die Stadt der Ski- und Snowboarder

Hamburg ist laut einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln und der Stiftung Sicherheit im Skisport eine Stadt der Ski- und Snowboarder. „Viele Stimmen aus dem Norden Deutschlands machen tatsächlich die traditionellen Skiferien in Hamburg für die prozentual hohe Anzahl an Skifahrern verantwortlich“, sagt Thomas Braun vom Deutschen Skiverband. Auch die Tatsache, dass die Hamburger im Schnitt gut Geld haben, dürfte eine Rolle spielen. Kleine Werkstätten zum Ski selber bauen wie die von Heycke gibt es in Deutschland keine Handvoll, schätzt Axel Forelle von der Ski-Werkstatt „build 2 ride“ bei Garmisch-Partenkirchen. Die meisten davon seien eher im Süden.

Heyckes Workshops beginnen mit einem Interview. Der 52-Jährige will von jedem Teilnehmer genau wissen, was er sich von seinem neuen Do-It-Yourself-Wintersportgerät wünscht und wie sicher er auf der Piste unterwegs ist. „Wie drehfreudig soll der Ski sein und soll er auch im Tiefschnee funktionieren?“, fragt Heycke zum Beispiel. Neben den individuellen Wünschen und dem Fahrkönnen spielen auch Größe und Gewicht eine Rolle. Der Hamburger, Sohn eines Ski-Übungsleiters und eine Schwarzwälderin, bereitet dann die entsprechenden Schablonen, Beläge und den Holzkern der Ski vor. 620 Euro kostet einmal Skibauen bei Heycke: Interview und Beratung, Material, Workshop und Ski, ohne Bindung und Extras.

Straffer Zeitplan in Eidelstedter-Skiwerkstatt

Die beiden Tage in der Eidelstedter Werkstatt folgen einem straffen Zeitplan: Die Teilnehmer biegen die Stahlkanten und befestigen sie an den Belägen. Dann produzieren sie die verschiedenen Schichten, aus denen sich der Ski, der im Kern ein Holzski ist, am Ende zusammensetzt - Glasfaser oder Carbon als Verstärkungsfaser und Furnier als dekorative Schicht. Gebaut wird nach der Sandwich-Bauweise: Mit Kunstharz werden die einzelnen Schichten verklebt und in einer Vakuum-Presse mit 9 Tonnen Druck pro Quadratmeter zusammengezogen. Zum Schluss wird gefräst und geschliffen. Gearbeitet wird im Team.

Jörg Stier (v.l.), Peter-Paul Bredtmann, Bernhard Lauer und Jörg Müller aus Herten im Ruhrgebiet posieren stolz mit einem neuen, selbstgebauten Ski. Zu sehen ist auf der Unterseite der Schriftzug "auf Kohle geboren" und daneben die "Skyline" von Herten. Die Optik wird nach dem Schleifen und Wachsen noch deutlicher zu sehen sein.

Foto: Magdalena Tröndle/dpa

„Teamwork, dat können wir“, sagt Workshop-Teilnehmer Bernhard Lauer aus Herten im Ruhrgebiet, der viele Jahre als Kumpel unter Tage gearbeitet hat. Mit drei Freunden aus der freiwilligen Feuerwehr ist er zu Heyckes Workshop gekommen. Jeden Winter fahren sie mit einer größeren Gruppe zusammen in den Skiurlaub, in diesem Jahr ins französisch-schweizerische Portes du Soleil. „Ich bin so ein Typ, ich lieg im Sommer mit dem Skiatlas im Strandkorb“, sagt Lauer. Und mit Blick auf den halbfertigen Ski: „Ist ein schönes Gefühl, wirklich was eigenes gemacht zu haben, nicht von der Stange. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man in unsere Gesichter guckt.“ Auf der Unterseite seiner Ski wird die „Skyline“ von Herten zu sehen sein, bei seinem Kollegen Peter-Paul Bredtmann der Schriftzug „auf Kohle geboren“.

Dezember ist Hamburgs Hochsaison für Skibauer

Manchmal treffen sich in seiner Werkstatt Konzern-Vorstand und Azubi, erzählt Heycke. Seine Kunden sind Skifahrer aus dem Profibereich ebenso wie Freizeitfahrer oder Freunde der „Do-It-Yourself-Kultur“.

Früher war Heycke Manager, verantwortlich für rund 120 Mitarbeiter in einer großen Firma. Qualitätssicherung und Konformitätsprüfung, das war sein Job. „Ich stand unter Dauerdruck, irgendwelche Ergebnisse rechtzeitig abliefern zu müssen“, sagt er. Irgendwann sei das Gehalt der einzig positive Aspekt an seiner Arbeit gewesen. Er habe einen Schnitt gebraucht. Heycke investierte 40 000 Euro in seine Werkstatt. Die Gründlichkeit, Disziplin und ein hoher Anspruch an seine Arbeit hat Heycke als Ski-Bauer beibehalten, das merke man bei jedem Arbeitsschritt.

Weniger arbeiten tut er aber nicht, zumindest nicht in dieser Zeit. „Der letzte freie Tag ist vier Wochen her, jetzt ist Hochsaison“, sagt Heycke. „Es ist nicht so, dass ich hier nur grinsend und lächelnd durch den Workshop schwebe, das ist eine anstrengende Arbeit.“ Eine entscheidende Sache aber habe sich verändert, sagt Heycke. „Am Ende gehen hier die Leute raus und sagen Danke. Sie sagen einfach Danke, dass sie hier sein durften“, sagt der Ski- und Snowboard-Bauer. „Wenn die hier stehen und stolz sind wie die kleinen Krieger, dann gibt mir das sehr viel.“