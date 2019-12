Hamburg. Milde Meeresluft, kleinräumiges Tief, nachlassender Regen und schließlich: ab und an Sonnenschein. So lassen sich die weihnachtlichen Wetteraussichten für Hamburg und den Norden zusammenfassen.

Pünktlich zum Fest erreicht Hamburg zudem die Nachricht: Das Winterwetter ist bis ins neue Jahr abgesagt. Noch mehr: Auch die ersten zehn Tage des neuen Jahre bleiben voraussichtlich mild. Das gilt für mehr oder weniger ganz Deutschland: "Über die Weihnachtstage bleiben 95 Prozent des Landes grün und immerhin kann man bequem seine Verwandten besuchen, ohne winterliche Behinderungen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Erst am zweiten Weihnachtstag ab und an Sonne in Hamburg

An Heiligabend bleibt es überwiegend bedeckt und ab dem Nachmittag zieht bei milden 7 Grad von der Nordsee her Regen über Hamburg hinweg. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag lässt der Regen nach. Die Temperatur sinkt auf 4 Grad.

Am Mittwoch – dem ersten Weihnachtstag – ist zum Spaziergang an Elbe und Alster Regenkleidung angesagt. Es lockert zwar ein wenig auf, aber es fällt immer wieder Regen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 Grad. Nachts kühlt es auf 3 Grad ab. Am zweiten Weihnachtstag erwartet die Hamburger sogar Sonnenschein. Die scheint laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ab und an und meist bleibt es trocken – bei einer Tageshöchstemperatur um 6 Grad. Erst in der Nacht zu Freitag kühlt es bei neblig-trübem Wetter auf 2 Grad ab. Auf den Straßen kann es örtlich glatt werden.

Schneefall in oberen Harzlagen, Neuschnee in den Alpen

Wer unbedingt Schnee zu Weihnachten erleben möchte, hat es gar nicht so weit: In der Weihnachtsnacht fallen in den oberen Harzlagen Schneeflocken, die sich am Boden allerings in Schneematsch verwandeln können. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt schneit es an Weihnachten im Harz immer wieder. Aber auch das wird kaum für eine wirklich weiße Weihnacht reichen.

Dazu muss man hoch hinaus: Im Bayerischen Wald gibt es an Heiligabend oberhalb von 1000 Metern bis Mittwochfrüh bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Auch in den Alpen sinkt die Schneefallgrenze bis auf 1000 Meter. Dort fallen bis in die Nacht zum Donnerstag hinein zwischen 10 und 20, vor allem in Staulagen der Allgäuer Alpen bis 40 Zentimeter Neuschnee, in den Berchtesgadener Alpen 10 bis 30, in Staulagen auch um 50 Zentimeter.

Gesamtdeutsches Winterwetter ist derzeit nicht absehbar. Laut langfristigen Wettermodellen soll der Winter 2019/2020 zu einem Totalausfall werden. „Der wärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist durchaus möglich. Kein Wunder nach dem bisher 3,3 Grad zu warmen Dezember", erklärt Wetterexperte Jung.