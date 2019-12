Hamburg. Die umstrittene pädagogische Methode „Original Play“ soll an Hamburgs Kitas nicht mehr zum Einsatz kommen. Einrichtungen, die sich daran nicht halten, sollen sogar „aus dem Kita-Gutscheinsystem sowie generell von Förderungen und Zuwendungen der Kinder- und Jugendhilfe ausgeschlossen werden können“. So steht es in einem gemeinsamen Antrag von FDP, SPD und Grünen, den die Bürgerschaft am Mittwoch beschlossen hat.

„Vorgeblich ‚pädagogische‘ Konzepte, die aus Expertensicht umstritten oder gar schädlich für die kindliche Entwicklung sind, dürfen in Hamburgs Kitas nicht angewandt werden“, sagte Daniel Oetzel, Familienexperte der FDP und Initiator des Antrags. Er begrüße es sehr, dass man sich mit SPD und Grünen auf eine gemeinsame Initiative habe einigen können: „Die Bürgerschaft trägt mit ihrem Beschluss dazu bei, dass Kinder in Hamburgs Kitas sicher betreut werden und angstfrei aufwachsen können.“

Sehr enger Körperkontakt von Erwachsenen und Kindern

Wie berichtet, wurde die Methode „Original Play“ (Ursprüngliches Spiel) von dem US-Amerikaner Fred Donaldson entwickelt und setzt, angelehnt an das Herumtollen junger Wildtiere, auf sehr engen Körperkontakt von Erwachsenen und Kindern. Dabei kommen in der Regel auch externe Erwachsene zum Einsatz.

Viele Experten sehen darin eine „Einladung zum Missbrauch“. Dennoch war die Methode bis Juli 2018 zeitweise an vier Einrichtungen in Hamburg angeboten worden. In der Hansestadt war es, ebenso wie in Berlin, sogar zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit „Original Play“ gekommen. Die Ermittlungen waren jedoch eingestellt worden.

„Pädagogische Konzepte sollen Kinder fördern und stärken. Kitas müssen dabei einen geschützten Raum bilden“, sagte SPD-Familienexperte Uwe Lohmann. Er verwies darauf, dass man den ursprünglichen FDP-Antrag noch erweitert und präzisiert habe: „Damit gelingt uns eine weitere fraktionsübergreifende Initiative für den Kinderschutz in unserer Stadt.“