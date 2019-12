Hamburg. Die Sportanlage Sachsenweg in Niendorf soll 2020 umfassend saniert werden. Einen entsprechenden Antrag hatten die rot-grünen Fraktionen in die Bürgerschaft eingebracht und am Mittwoch vor Ort über das Vorhaben informiert. Die Anlage wird sowohl vom ansässigen Verein, dem Niendorfer Turn- und Sportverein mit über 8500 Mitgliedern, als auch von drei Schulen genutzt.

Die heruntergekommene Skatefläche soll aufgewertet werden, ein momentan schlecht bespielbarer Tennen- in einen modernen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Ein Bolzplatz soll hergerichtet sowie Fitnessgeräte installiert werden. Für das neue Konzept einer Skateanlage waren auch Oberstufenschüler der Stadtteilschule Niendorf eingebunden worden.

Kosten von 1,5 Millionen Euro

Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 1,5 Millionen Euro. Der Niendorfer TSV hatte mit einem Anteil von 250.000 Euro aus Eigenmitteln den ersten Schritt gemacht. Die restlichen Mittel kommen vom Sportstättenbeirat (600.000 Euro), aus den Quartiersfonds der Finanzbehörde (490.000 Euro) und aus dem Sanierungsfonds Hamburg für 2020 (150.000 Euro). Über Letzteres wird am 18. Dezember in der Bürgerschaft abgestimmt.

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bezeichnete das Projekt als Leuchtturm für künftige Vorhaben. Der Niendorfer TSV ist einer der größten Stadtteilsportvereine Hamburgs und betreibt eine der größten Fußball-Jugendabteilungen Deutschlands. Dieses Jahr feiert er sein 100. Jubiläum. Matthias Morfeld, Pressewart des NTSV, dankte vor allem dem Großspender Jörg Stehn, der von den 250.000 Euro Eigenanteil allein 200.000 Euro beigesteuert hatte. Der Spielbetrieb soll voraussichtlich im kommenden Sommer starten.