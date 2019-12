Hamburg. Die alte Turnhalle liegt ziemlich versteckt hinter den Schulgebäuden – und vielleicht ist sie deshalb ein wenig aus dem Blick von Schulbau Hamburg geraten. Am Gymnasium Ohmoor in Niendorf ist der Elternrat jedenfalls schwer verärgert, dass die Probleme von den Behörden offenbar nicht ernst genommen werden. Die Sporthalle wird nicht nur von den drei Schulen am Standort genutzt, sondern auch vom Niendorfer TSV und ist offenbar dringend sanierungsbedürftig.

Der Elternrat am Gymnasium dringt auf rasche Abhilfe und bezieht sich auf ein Schreiben der Unfallkasse Nord: „Darin wird angemahnt, dass trotz der bereits seit 2012 (!) bestehenden Situation die nach geltendem Arbeitsschutzrecht bestehenden Schallgrenzwerte um 100 Prozent überschritten werden.“

Sanierung wird von Jahr zu Jahr verschoben

Bis heute seien keinerlei Maßnahmen ergriffen wurden, um dies zu ändern, schrieben die Elternvertreter an die Schulbehörde und setzten auch alle Eltern der Gymnasiasten davon in Kenntnis. „Der Schall wird nicht absorbiert, es entsteht eine unglaubliche Lautstärke“, sagt eine Lehrerin. Die Sanierung werde leider von Jahr zu Jahr verschoben.

Infos rund um das Thema Schulbau in Hamburg:

SBH – Schulbau Hamburg – koordiniert den Neubau, die Sanierung, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung der rund 350 Hamburger Schulen

Wegen der steigenden Schülerzahlen sollen in den kommenden Jahren 44 statt 39 neue Schulen gebaut werden

Insgesamt sollen 21 neue Grundschulen, 13 Stadtteilschulen und sieben Gymnasien neu gebaut werden

Rabe rechnet mit Gesamtbaukosten von vier bis fünf Milliarden Euro

Hamburg erwartet einen enormen Anstieg der Zahl der Grundschüler um rund 25 Prozent bis 2030

Mittelfristig wird sich nach Angaben des Elternrates die Hallensituation sogar noch verschlechtern, da die Sporthalle der Stadtteilschule abgerissen und dann nach Vorgabe der Behörde statt mit drei Spielfeldern nur mit zwei Feldern neu errichtet werden soll, obwohl die Schülerzahlen weiter steigen. „Hier sehen wir akuten Handlungsbedarf“, so der Elternrat.

Halle soll auch Tribüne bekommen

Tatsächlich könnte sich bei der Sporthalle auf dem Schulgelände am Sachsenweg schon bald etwas tun: Claas Ricker, Sprecher der Finanzbehörde, sagte auf Abendblatt-Anfrage: „Die Sporthalle wird in Abstimmung mit der Schulleitung und nach aktueller Planung im Schuljahr 2021/22 saniert, in diesem Zuge wird auch der Schallschutz verbessert.“

Gleichzeitig werde eine Tribüne eingebaut. „Durch den Einbau der Tribüne an einer Längsseite muss das gesamte Sportfeld inkl. aller Bodenhülsen und deckenständigen Gerätschaften (Basketballkörbe, Seile, Leuchten etc.) verschoben werden. Dies ist nur im Rahmen der Sanierung sinnvoll machbar.“ Die etwa 2000 Schüler am Standort Sachsenweg müssen also noch ein paar Jahre tapfer sein.