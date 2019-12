Hamburg. Gleich neben dem Volksparkstadion, auf dem Hauptfriedhof Altona, entsteht gerade das Musterbeispiel eines modernen Friedhofs. Seit dem Spatenstich am 8. November wird hier auf 800 Quadratmetern alles vorbereitet, damit der Erinnerungsgarten, ein in Hamburg bisher einzigartiges Projekt, im kommenden Frühjahr eingeweiht werden kann.

Erinnerungsgärten sollen eine neue Form der Bestattung und des Umgangs mit dem Tod ermöglichen. „Mit den Erinnerungsgärten entstehen Orte, die durch ihre besondere Gestaltung eine bestimmte Aura ausstrahlen und ganz anders als herkömmliche Grabfelder konzipiert sind“, erklärt Alexander König, Geschäftsführer der Friedhofsgärtner Genossenschaft Hamburg. Geschwungene Wege, außergewöhnliche Bepflanzungen mit Stauden und Gehölzen sowie Sitzgelegenheiten erinnern an einen Garten oder Park und nicht an einen herkömmlichen Friedhof. Das Grundkonzept ist seit etwa zehn Jahren immer mehr im Kommen, Vorbilder gibt es schon in Köln und Lüneburg.

Der Erinnerungsgarten wird in verschiedene Bereiche unterteilt sein, die jeweils unter einem bestimmten Motto gestaltet werden. So ist zum Beispiel ein „Küstengarten“ mit Leuchtturm, maritimem Flair und norddeutschen Gräsern vorgesehen. Ebenfalls geplant sind ein „Bauerngarten“, ein „Naturgarten“, ein „Garten der Lichter“ und Bereiche, die „Spuren des Lebens“ sowie „Pfade der Erinnerung“ heißen.

Grab im Erinnerungsgarten günstiger als traditionelles Grab

Eine weitere Besonderheit: Die gesamte Konzeption und Gestaltung des Erinnerungsgartens ist von Anfang an abgestimmt, so wissen Hinterbliebene ihre verstorbenen Angehörigen in einem harmonischen und geschützten Umfeld. Außerdem sollen im Erinnerungsgarten nicht nur die Tränen fließen, sondern auch gelacht werden. „Wir möchten den Friedhof als Raum der Trauer und Erinnerung, aber auch als einen Ort der Entspannung und Kommunikation präsentieren“, sagt Alexander König.

Ein Grab im Hamburger Erinnerungsgarten dürfte preisgünstiger sein als ein traditionelles Grab auf den meisten herkömmlichen Friedhöfen, wenn man alle Kosten mit einrechnet. Genaue Preise können noch nicht genannt werden. Bereits zu Lebzeiten kann jeder, der sich eine letzte Ruhestätte im Erinnerungsgarten wünscht, einmalig im Voraus für 25 Jahre bezahlen.

Altona ist erst der Anfang. Auch in anderen Teilen Hamburgs wird daran gearbeitet, Flächen als Erinnerungsgärten zu gestalten. Schon jetzt liegen Anfragen vor. Nähere Informationen gibt es unter www.erinnerungsgärten.de