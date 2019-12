Meerforelle erstmals seit 100 Jahren in Alster gefangen

Hamburg-Duvenstedt. Erstmal seit über 100 Jahren haben Angler nach eigenen Angaben in einem Laichgebiet in der Alster eine ausgewachsene Meerforelle gefangen. "Die Meerforelle muss den Weg in die Nordsee und wieder zurück geschafft haben. Dass dieser komplexe Reproduktionszyklus nun geglückt zu seien scheint, ist eine Sensation", sagte Frank Schlichting vom Angelverein "Alster", der den 55 Zentimeter langen Fisch am 29. November fing.

Schlichting setzt mit seinem Verein nach eigenen Angaben seit zehn Jahren jährlich 25 000 Brütlingen in Nebenbächen der Alster aus, um die Meerforelle hier wieder zu etablieren. Er gehe davon aus, dass nur zwischen 25 bis 250 ausgewachsene Fische die anstrengende Reise zurück schaffen würden. Von denen sei bisher aber noch nie eine gesehen worden. Zuletzt war die Meerforelle laut Wolfram Hammer vom BUND-Projekt "Lebendige Alster" Anfang des 20. Jahrhundert in der Alster gefangen worden.