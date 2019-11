Hamburg. Die Bewegung der Klimaschützer will ein starkes Zeichen setzen: Um 12 Uhr beginnt heute der zweite große Klimastreik in Hamburg von Fridays for Future mit mehreren Zehntausend Teilnehmern. Die Protestroute führt dabei durch weite Teile der Innenstadt, für Autofahrer ist bis zum Abend mit Staus und Beeinträchtigungen zu rechnen. Offiziell werden weiterhin 30.000 Teilnehmer zu dem Protestzug erwartet – ebenso wie beim vergangenen groß angelegten „Klimastreik“, als letztlich sogar 70.000 Menschen in der City demonstrierten.

Treffen wollen sich die Hamburger Schüler und Studenten zu einer symbolischen Uhrzeit, um fünf nach zwölf, in der Innenstadt an der Ecke Willy-Brandt-Straße/Domstraße. Anlass für den Streik, der in mehreren Ländern auf der ganzen Welt stattfinden soll, ist die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Madrid.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

Erst für das Klima streiken, dann shoppen

Brigitte Engler vom City Management ist davon überzeugt, dass der Klimastreik und der Black Friday, an dem Händler mit vielen Schnäppchen locken, voneinander profitieren. „Wir gehen davon aus, dass der Black Friday eine große Sogwirkung hat.“ Sie gehe auch davon aus, dass die Demo ebenso friedlich verlaufe wie beim letzten Mal „und dass die Menschen die Gelegenheit nutzen, beides zu verbinden“. Erst Demo, danach Shoppen in der City.

Allerdings sei zu erwarten, dass das große Geschäft sich am Tag etwas nach hinten verschiebt.

Bühne für Klimastreik-Kundgebungen und Deichkind steht

Klimastreik in Hamburg: Die Bühne für die Kundgebungen und den Deichkind-Auftritt war am Freitagmorgen schon aufgebaut.

Foto: Jakob Drechsler

Bereits am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr war die Bühne an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Domstraße aufgebaut. Dort wird es ab etwa 14 Uhr die Abschlusskundgebungen geben. Auch die Hamburger Band Deichkind wird auf dieser Bühne im Laufe des Nachmittags auftreten.

Tipp der Hochbahn: Bahn- statt Busfahren

Die Hamburger Hochbahn rechnet mit einem "erhöhten Fahrgastaufkommen" zur Anreise an der U3-Haltestelle Rödingsmarkt. "Entsprechend werden wir – wie von Großveranstaltungen bekannt – dort mit zusätzlichem Personal die Zugabfertigung unterstützen und Weghinweise an der Haltestelle anbringen", teilte die Hochbahn mit.

Zudem wies das Unternehmen darauf hin, dass im Busbetrieb ab circa 11 Uhr mit Einschränkungen im Innenstadtbereich zu rechnen ist. Die Linienbusse werden je nach Verkehrslage und Sperrungen weiträumig umgeleitet und "wenn notwendig auch bis zu Umstiegspunkten an Schnellbahnen verkürzt", heißt es. Der Tipp der Hochbahn lautet: Bahn- statt Busfahren.

Klimastreik in Hamburg: "Ich gehe auf die Straße, weil..."

Fridays for Future Hamburg hat ein Video veröffentlicht, in dem junge Menschen berichten, warum sie am Freitag für das Klima auf die Straße gehen. Demonstranten wird empfohlen, die U-Bahn bis zum Rödingsmarkt oder die S-Bahn bis zur Stadthausbrücke zu nehmen.

Noch einmal schlafen bis zum globalen #Klimastreik! Am besten zur Demo kommt ihr, wenn ihr U-Rödingsmarkt oder S-Stadthausbrücke aussteigt. Wir freuen uns auf euch! 💚🌍 #FridaysForFuture #NeustartKlima pic.twitter.com/w3s9Hszmbl — Fridays for Future Hamburg⚓️ (@fff_hamburg) November 28, 2019

Klimastreik in Hamburg: Erste Staus in Richtung City

Bereits um um 4 Uhr wurde an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Domstraße mit dem Aufbau einer Bühne begonnen. Die Willy-Brandt-Straße ist daher in Richtung Millerntorplatz ab Deichtorplatz gesperrt. Wegen der Sperrung der wichtigen Verkehrsader kam es am Morgen auch schon zu ersten Verkehrsbehinderungen. Gegen 7.30 Uhr staute sich der Verkehr Richtung City auf dem Heidenkampsweg und auf der Amsinckstraße bis zum Rödingsmarkt auf mehreren Kilometern, wie es aus der Verkehrsleitzentrale hieß. Die Polizei empfiehlt, heute nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren.

Erneuter Hinweis:

Morgen ist wegen einer Versammlung in der Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

KFZ sollten den Bereich unbedingt meiden!



Infos:https://t.co/uHrjzegCjG



Interaktive Karte der geplanten Wegstrecke des Aufzugs:https://t.co/GtvbOLAPpk pic.twitter.com/PkgaBHh3HR — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 28, 2019

Route der Fridays-for-Future-Demo

Ab 10 Uhr ist der Bereich an der Willy Brandt-Straße auch der Treffpunkt für die Demonstranten, bevor die Auftaktkundgebung um 12 Uhr beginnt. Eine halbe Stunde später soll sich der Demonstrationszug über Steinstraße, Glockengießerwall, Lombardsbrücke, Stephansplatz, den Gorch-Fock-Wall, die Kaiser-Wilhelm-Straße, Stadthausbrücke und Rödingsmarkt zurück zum Ausgangspunkt führen.

Von etwa 14 bis 17 Uhr findet die Abschlusskundgebung statt. Im Rahmen dessen wird am frühen Abend auch der Auftritt der Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Combo Deichkind erwartet. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Sollten mehr als 50.000 Teilnehmer erscheinen, könnte die Demonstrationsroute zudem kurzfristig in südliche Richtung ausgeweitet werden. Die Sperrung der Willy-Brandt-Straße bleibt bis etwa 20 Uhr bestehen, wenn die Bühne wieder abgebaut ist.

Kommt möglichst zahlreich zum globalen Fridays For Future Klimastreik am 29.11. in Eurer Stadt. In Hamburg sind alle eingeladen der Demonstration und unserem Konzert beizuwohnen und für ein Umdenken in der Klimapolitik zu protestieren! @FridayForFuture pic.twitter.com/wOyAxcKXTO — DEICHKIND (@kloeterklikke) November 20, 2019

"Black Friday" läuft parallel zum Klimastreik

Da parallel zum Klimastreik der sogenannte „Black Friday“ mit Sonderangeboten lockt und die Weihnachtsmärkte ebenfalls geöffnet haben, wird es in der Innenstadt besonders voll. Im Vorfeld haben auch linksradikale Gruppen wie „Extinction Rebellion“ zu der Teilnahme an dem Protestzug aufgerufen. Blockaden und andere Aktionen des „zivilen Ungehorsams“ wurden dagegen nicht angekündigt.

