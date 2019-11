Spenden Sie für die Weihnachtspakete des Abendblatts!

Auch in diesem Jahr gehen wieder 8000 Pakeke an bedürftige und einsame Hamburger. Für viele ist es das einzige Geschenk zu Fest.

Hamburg. In dicken Flocken schneit es auf dem Bild von Mats (7), der Weihnachtsmann ist mit seinem Rentierschlitten im Landeanflug auf ein hell erleuchtetes, geschmücktes Haus. Täglich erreichen uns nun solche Kunstwerke von Kita- und Schulkindern für unsere Weihnachtspäckchen-Aktion. Und es kommen viele warme Stricksachen für kaltes Wetter in der Redaktion „Von Mensch zu Mensch“ an – wie zum Beispiel ein Karton voller bunter Mützen von Cornelia Untiedt aus Bargteheide. Manche Leserinnen basteln und handarbeiten das ganze Jahr über für die Weihnachtspäckchen – abends vor dem Fernseher, oder sie bilden kleine Gruppen, um beim Nachmittagskaffee fleißig zu sein. „Wir hoffen, dass deren Empfänger Freude an unseren Stoffherzen haben werden“, schreibt Roselyne Höner.

Die Weihnachtspakete verschenken wir an einsame, bedürftige und kranke Menschen – sie werden in die Wohnungen, in Altenheime, Beratungsstellen, Kirchengemeinden und andere soziale Einrichtungen geliefert und dort verteilt. Gefüllt werden die grünen Kartons mit Leckereien wie Marzipankartoffeln, Spekulatius, Schokolade und Kaffee, schön eingepackt in rotes Seidenpapier. Die liebevoll gefertigten Beigaben der Leserinnen und Leser und die Kinderbilder ergänzen dieses „Geschenk für die Seele“. Für viele Empfänger wird es die einzige Gabe zum Weihnachtsfest sein.

Auch Sie können mit Spenden gerne helfen, die 8000 Päckchen zu bezahlen. Wir freuen uns über jeden Betrag auf das Konto: „Von Mensch zu Mensch“, Stichwort „Weihnachtspäckchen“, IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01