Hamburg. „Entweder nichts ist ein Wunder oder alles. Dies war eines, zweifellos. Du bist da, wenn auch erst nur als kleiner Ball aus einigen 100 Zellen, der sich zahllos oft teilt, bevor du dich bald an die Wand der Gebärmutter haftest. Die Saat Mensch ist ausgesät. Welch ein göttlicher Moment! Welch ein Wunder! Das erste, das ich vollbracht habe. Ich kann es noch gar nicht fassen. Dein Papa!“

Diese Zeilen stammen aus einem der 42 Briefe, die der Autor und Journalist Dennis Betzholz an seine Tochter Romy geschrieben hat, bevor sie geboren wurde. 42 Briefe – einen pro Schwangerschaftswoche –, in denen er versucht, ihr die Welt so gut es geht zu erklären.

Seine Tochter soll etwas über ihn erfahren

Aber nicht nur das. „Ich hatte den Wunsch, dass ich unserer Tochter irgendetwas hinterlassen möchte, das sie sich immer wieder ansehen kann“, sagt der 34-Jährige, der mit seiner Familie in der Nähe von Hamburg lebt. „Und ich wollte auch, dass sie in den Briefen etwas über mich, ihren Papa, erfährt.

Zum Beispiel, dass ich nicht immer ein Papa war und mich in die Rolle auch erst mal einfinden musste.“ Inzwischen sind die 42 Briefe als Buch erschienen. Die Ratschläge sind in ihrer Grundaussage oftmals nicht ganz neu („Zaudere nicht. Setze Deine Wünsche um“), aber immer in persönliche Geschichten eingebettet, die nicht nur Romy zum Nachdenken anregen werden, wie diese fünf Beispiele zeigen:

Schwangerschaftswoche 15: Über Helden

Betzholz berichtet von den Helden seiner Kindheit, etwa Boris Becker. Und davon, dass es ihn schaudert, wenn er ihn heute im Fernseher sieht, weil der Held von damals oftmals eher wie „ein Zirkusclown“ daherkomme. Die Helden heute, das seien noch immer oft Schauspieler, Musiker und Sportler und immer häufiger auch Leute, die ihre Videos ins Netz stellten.

„Deine künftigen Helden gehen womöglich gerade selbst noch in den Kindergarten oder zur Schule“, schreibt er seiner Tochter. Helden, aus denen vielleicht auch irgendwann einmal Narren werden. „Eins, mein Kind, sollte man jedenfalls nie tun: über seine einstigen Helden lachen. Selbst dann nicht, wenn sie sich zum Narren der Nation machen. Denn wer seine Helden verspottet, verspottet auch einen Teil von sich selbst. Und das hat das Kind in Dir nun wirklich nicht verdient.“

Schwangerschaftswoche 18: Übers Streiten

Nach einem kleinen Disput mit Romys Mama widmet sich Betzholz dem Thema Streit und warum der so wichtig ist, zumindest, wenn man es richtig angeht. „Streit ist, wenn man so will, die Basis der Demokratie“, schreibt er. Doch vor einigen Jahren hätten die Parteien, hätten wir alle, das Streiten verlernt.

Je komplizierter die Themen, desto kontroverser müssten sie diskutiert werden. Betzholz’ Rat: „Ich möchte, dass Du Haltung zeigst und den Menschen, die partout eine andere Meinung haben, die Meinung geigst, offen und fair und nicht anonym. Ich möchte deshalb, dass wir das in der Familie untereinander üben. Deshalb werde ich mir vornehmen, Euch kleinen Streithähnen eines Tages zu sagen: ,Kinder, einigt euch.‘ Ich fürchte, das wird laut, hitzig und für uns alle sehr anstrengend. Aber ich bin mir sicher, dass es ich lohnen wird.“

Schwangerschaftswoche 24: Über das Gute im Menschen

Betzholz erklärt seiner Tochter, dass sie in ihrem Leben nicht nur auf Menschen stoßen wird, die es gut mit ihr meinen. Sondern auch auf Menschen, die lachen, wenn sie fällt, und sich darüber freuen, wenn es ihr schlecht geht. Aber woran nun erkennt man, wer es gut mit einem meint und wer schlecht? „Der wahre Freund ist der, der Dich an deine Flügel erinnert, wenn es Dir schlecht geht, der Dir zeigt, wie Du sie benutzt, wenn Du zweifelst, der Dich fliegen lässt, wenn Du es verstanden hast, der Dir applaudiert, wenn Du eine Pirouette drehst, und der Dich warnt, wenn Du zu sehr abhebst.“

Schwangerschaftswoche 25: Übers Zaudern

Der Autor erzählt die Geschichte seines Großvaters, die ihn nie losgelassen hat. Seinen Opa hat er nämlich nie kennengelernt, was er bis heute bereut. Der Grund: Betzholz‘ Mutter hatte sich mit ihrem Vater zerstritten, der Kontakt riss ab. Als Betzholz ein Teenager war, wollte er seinen Opa dann kennenlernen. Er kannte die Adresse, es wäre ein Leichtes gewesen, einfach an der Tür zu klingeln, aber er zögerte es immer wieder hinaus – bis es zu spät war.

Der Großvater verstarb – und Betzholz bereut bis heute, dass er es immer weiter aufgeschoben hat. Seiner Tochter schreibt er nun: „Ich denke, seit wir wissen, dass du bald zu uns stößt, wieder häufiger an meinen Opa (...), Deinen Uropa. (...) Ohne ihn gäbe es dich nicht, ohne ihn wären meine Eltern ausgewandert und ich in Kanada aufgewachsen. Ich wäre Deiner Mama wohl nie über den Weg gelaufen. (...) Die Punkte verbinden sich erst im Nach­hinein zu einem Bild. Nur die Tatsache, dass ich nicht bei ihm geklingelt habe, bleibt ein loser Punkt und bis heute sinnlos. Das würde sich auch nie ändern, wenn du nicht etwas daraus lernst. Nämlich, dass es unsagbar wichtig ist, die Dinge, die man wirklich will, sofort zu machen.“

Schwangerschaftswoche 31: Über Schwächen

„Liebe Romy, Du hast meine Gene, und wenn es richtig blöd für dich gelaufen ist, hast Du auch meine Schwächen“, schreibt Betzholz und zählt eine Reihe von Dingen auf, die er als Makel ansieht, zum Beispiel, dass er sich keine Geburtstage merken könne, dass er fürchterlich ungeduldig sei und kein musisches Taktgefühl habe. Es gebe zwei Arten von Schwächen: Die, an denen man arbeiten müsse, weil sie einen blockieren, und die anderen, über die man einfach lachen sollte. „Ich will dir von ganzem Herzen sagen: Ich freue mich schon sehr auf jeden Deiner Fehler und ganz besonders auf jede Schwäche, über die Du lachen kannst.“

Inzwischen ist Romy zehn Monate alt und ein gesundes, glückliches Mädchen. Auf die Frage, ob ihm inzwischen noch ein Rat eingefallen sei, den er vergessen habe, antwortet Betzholz: „Nein, eigentlich nicht.“ Ob ihn etwas überrascht habe am Vatersein: „Ja“, sagt er und lächelt wissend. „Dass trotz aller guten Pläne das Leben mit Kind nicht zu planen ist.“