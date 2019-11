Hamburg. „Hi Kids, wir lassen euch nicht los, dazu sind wir nicht bereit, wir helikoptern über euch rum.“ Es sind keine überbesorgten Mamas und Papas, die da sprechen, sondern Deine Freunde – Hamburgs mittlerweile erfolgreichste Band für Kinder-, ach was, Familienmusik. Auf ihrem nun mehr fünften Album „Helikopter“ nimmt das Trio im Titelsong augenzwinkernd die Rolle behütungsfixierter Eltern ein, um sich in der Nummer „Wieder deine Freunde“ direkt einmal mit den Kindern gegen ihre Erzeuger zu verbünden.

Alles nur Spaß, versteht sich. Denn längst ist der flott gereimte Hip-Hop absoluter Konsens vom Kita-Kind bis zu Oma und Opa. Und seit 2011 sind Deine Freunde zu einem richtigen Unternehmen herangewachsen. Unter dem Titel „Sturmfreie Bude“ haben Lukas Nimscheck, Florian Sump sowie DJ Markus Pauli jüngst eine Plattenfirma gegründet und vor zwei Monaten ihre eigene Schaltzentrale in Eimsbüttel bezogen. Dort stapeln sich nun die Kartons mit der neuen CD, die am 22. November erscheint. Textlich und musikalisch sind die drei noch mutiger geworden.

Auf dem neuen Album beweist das Trio Humor und Haltung

„Wir bekommen viel Rückmeldung von den Kindern, dass wir denen ruhig ein bisschen was zumuten dürfen“, sagt Sump. So beweist ein Stück wie „Früher war alles besser“ nicht nur Humor, sondern auch Haltung. „Das wird Gesprächsstoff in die Familien bringen“, habe Musiker Rolf Zuckowski, Mentor der Band, diese Nummer kommentiert. Deine Freunde wehren sich da vehement gegen das stereotype Lamento über „die Jugend von heute“. Und sie singen und rappen resolut gegen das ewig Gestrige an. Der abschließende Appell „Nimm es in die eigene Hand“ klingt stark von Greta inspiriert. Tatsächlich, so erzählen die drei, sei ein solcher Song aber bereits in Arbeit gewesen, als der Rummel um die schwedische Umweltaktivistin noch in den Kinderschuhen steckte.

Und letztlich sei es „einfach ein Lied“, sagt Sump. Sprich: Die Kindsköpfigkeit soll bitte immer größer sein als der Zeigefinger. Das ist in der Tat gelungen auf diesem detailverliebten Album. „Die Sirene“ beispielsweise ist eine 1-A-Gangsta-Rap-Persiflage – tiefe Bässe und Autotune-Stimme inklusive. Ein ironischer Verweis darauf, dass Deine Freunde ihre Fans mit Anbruch der Pubertät mitunter an einen härteren Sound verlieren. „Dann klopft 187 an die Tür“, sagt DJ Pauli lachend – und meint die wesentlich weniger jugendfreie Hamburger Hip-Hop-Crew 187 Strassenbande.

Ab einem gewissen Alter wenden sich Fans neuen Bands zu

„Neu ist, dass wir uns acht Jahre nach Gründung der Band nun immer häufiger von groß gewordenen Fans verabschieden müssen“, sagt Nimscheck und erzählt von einem zwölfjährigen Jungen, der ihnen nach einem ihrer Konzerte offiziell Tschüs gesagt und sich für die schöne Zeit bedankt hat. „Zum Glück“, so Nimscheck, „wachsen ja immer wieder neue Fans nach“. Und die können zu einem Song wie „Cheese“ feiern, der die Fotografierwut der Erwachsenen mit Boygroup-Pop auf die Schippe nimmt. „Aua“ wiederum ist ein grandioser Assoziationsreigen schmerzhafter Erlebnisse von heißer Herdplatte bis zu „Lego im Fuß“, den sich Deichkind nicht besser hätte ausdenken können.

Überhaupt steckt „Helikopter“ voller gut gelaunter Musikzitate – von Austro-Popper Falco über Die Ärzte bis zur US-Rap-Legende KRS-One. Die inhaltliche Inspiration wiederum speist sich unter anderem aus den zehn Jahren, die Florian Sump – mittlerweile selbst Vater – als Kita-Erzieher gearbeitet hat. So entstand auch „Elternvertreterwahl in der Kita“. Ein herrlich sperriger Titel, der sich jedoch – im Run-D.M.C.-Stil gerufen – zum Hit-Slogan wandelt.

Im Frühjahr 2020 füllen Deine Freunde die Sporthalle

Wie gut die 15 neuen Nummern ankommen, werden Deine Freunde bei ihren Konzerten im Frühjahr erfahren. „Das ist die größte Tour, die wir bisher gespielt haben“, sagt Nimscheck. In Hamburg ist am 28. (ausverkauft) und 29. März zwei Mal die Sporthalle gebucht – nicht mit der vollen Auslastung von 7000 Gästen, sondern „nur“ mit 5000. Damit alle genug Platz haben. Die Kleinen dürfen dann direkt vor der Bühne ausrasten, während die Eltern hinten von den Rängen aus helikoptern können.