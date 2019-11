Hamburg. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Robin Wood sind am Donnerstag im Hamburger Flughafen am Dach des Terminals emporgeklettert und wollen dort Transparente entrollen. Da die beiden Aktivisten auf Querverstrebungen in luftiger Höhe sitzen, hat die Feuerwehr bereits ein Sprungkissen aufgebaut.

Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, Einschränkungen im Flugbetrieb gibt es laut der Pressestelle des Flughafens nicht: Der Protest findet im öffentlich zugänglichen Teil des Terminals statt.