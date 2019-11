Hamburg. Der größte Wunsch der Norddeutschen für den Urlaub ist angesichts der durchwachsenen Wetterlage in Hamburg und Umgebung wenig überraschend: Fast jeder zweite Privatreisende ab Hamburg Airport freut sich am meisten auf Sonne und gutes Wetter. Das geht aus der Fluggastbefragung im dritten Quartal 2019 des Flughafens hervor.

Von allen befragten Passagieren, die aus privaten Gründen von Hamburg aus in die Ferne fliegen, sehnen sich 45 Prozent vor allem nach Sonnenschein. Weitere 40 Prozent geben an, sich am meisten auf Erholung und Relaxen zu freuen. Knapp dahinter landet der Wunsch, Zeit mit lieben Menschen (35 Prozent) zu verbringen.

Urlauber, die nach Hamburg fliegen, haben andere Wünsche

Ein anderes Bild ergibt sich bei denjenigen, die mit dem Flugzeug nach Hamburg reisen: 54 Prozent freuen sich vor allem darauf, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Auf Platz zwei landet mit 37 Prozent Sightseeing und Kultur. Nur äußerst optimistische 15 Prozent freuen sich in Hamburg auf Sonnenschein.

Top 10 – darauf freuen sich die norddeutschen Urlauber am meisten:

Sonnenschein: 45 Prozent Erholung: 40 Prozent Zeit mit lieben Menschen verbringen: 35 Prozent Städte erleben/Sightseeing: 24 Prozent Fremde Kulturen entdecken: 16 Prozent Gutes Essen und Trinken: 14 Prozent Natur erleben: 11 Prozent Aktiv sein: 9 Prozent Kultur, Theater, Museum, Musical: 5 Prozent Party: 4 Prozent

Top 10 – darauf freuen sich Urlauber, die am Hamburg Airport ankommen:

Zeit mit lieben Menschen verbringen: 54 Prozent Städte erleben/Sightseeing: 37 Prozent Kultur, Theater, Museum, Musical: 20 Prozent Sonnenschein: 15 Prozent Erholung: 12 Prozent Fremde Kulturen entdecken: 11 Prozent Aktiv sein: 8 Prozent Gutes Essen und Trinken: 7 Prozent Anderes: 5 Prozent Shoppen und Bummeln

Die Zahlen basieren auf der Fluggastbefragung des Hamburg Airport im 3. Quartal 2019. Dafür wurden 5560 persönliche Interviews mit Passagieren am Flughafen Hamburg im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2019 durchgeführt, wie der Airport am Mittwoch mitteilte. Diese Stichprobengröße ist repräsentativ für alle Fluggäste am Flughafen Hamburg im Befragungszeitraum.