Hamburg. Die Stadt Hamburg ist insgesamt mit Ärzten überversorgt – jedenfalls dann, wenn man die Maßstäbe der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der Krankenkassen anlegt. Auf der Ebene der Stadtteile sieht es jedoch anders aus. In vielen Quartieren wächst die Bevölkerung, während die Zahl der Haus- und Kinderärzte zurückgeht oder stagniert. Dagegen muss der Senat etwas tun, fordert die Linksfraktion. Über einen entsprechenden Antrag diskutierte am Mittwoch die Bürgerschaft.

Die Diagnose der ungleichen Ärzteverteilung wurde dabei von den meisten Fraktionen geteilt. Bei der Therapie gab es hingegen deutliche Unterschiede. Die Koalitionsfraktionen SPD und Grüne verwiesen auf das vor wenigen Tagen vorgestellte Konzept von Gesundheitszentren. Sieben dieser Zentren sollen in Hamburg geschaffen werden – in medizinisch unterversorgten Stadtteilen. Ein Haus- oder Kinderarzt soll dort mit einer Krankenschwester zusammenarbeiten. „Das ist die moderne Form der Gemeindeschwester“, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD).

Zulassungsschranke für Ärzte lockern

Denis Celik (Linksfraktion) hielt das nicht für ausreichend. „In diesen Zen­tren muss es mindestens einen Haus- und einen Kinderarzt geben“, sagte er. In unterversorgten Gebieten müsse zudem die Zulassungsschranke für Ärzte gelockert werden. „In Steilshoop kommen auf einen Hausarzt 4800 Patienten, auf der Uhlenhorst sind es nur 871.“

Christiane Blömeke (Grüne) lobte das Konzept der Gesundheitsbehörde. 100.000 Euro pro Zentrum stehen bereit – für einen Test-Zeitraum von drei Jahren. „Wenn sich das als zu wenig erweist, sollten wir dafür auch mehr Geld ausgeben“, sagte sie. Jennyfer Dutschke (FDP) lehnte solche Zentren ab. „Sie sind nur im ländlichen Raum sinnvoll“, sagte sie. In dem Antrag der Linken sah sie einen „Schritt zur Verstaatlichung des Gesundheitssystems“. Auch die AfD sprach sich gegen die Pläne der Behörde und der Linken aus. „Das ist ein brachialer Eingriff in die Selbstverwaltungskompetenz der Ärzte“, sagte Peter Lorkowski.

Zahl der Arztsitze wird neu ausverhandelt

Die Zahl der Arztsitze in Hamburg wird derzeit gerade neu ausverhandelt. Bei Hausärzten ändert sich nichts, bei Kinderärzten könnte eine Verbesserung eintreten. Wobei nicht klar ist, wo sie sich niederlassen werden. Blömeke regte eine Ansiedlungslenkung an, auch mit „finanziellen Anreizen“ – damit sie in unterversorgte Stadtteile kommen. Der Antrag der Linksfraktion wurde mehrheitlich abgelehnt.