Hamburg. Um möglichst viele Hamburger zu überzeugen, sich an der Wahl des Landesparlaments am 23. Fe­bruar 2020 zu beteiligen, startet die Bürgerschaft eine neue Motivationskam­pagne. „Pumpen oder Yoga?“, „Wein oder Bier?“, „Schnulze oder Action?“, „Sneaks oder Heels?“ – diese Wortpaare sollen den Bürgern ab Januar an vielen Orten in der Stadt begegnen und insbesondere zögerliche Wahlberechtigte ermuntern, nicht nur alltägliche Entscheidungen zu fällen, sondern auch eine politische Wahl zu treffen.

„Was ändert schon meine Stimme?“, denke mancher Bürger womöglich, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) am Dienstag im Rathaus. „Diese Haltung ist falsch“, betonte sie. Jede Stimme sei wichtig. Jede und jeder könne und dürfe Hamburg mitgestalten. Die Kampagne mit dem Titel „Wähl dich warm“ solle auf „spielerische und hoffentlich moderne Weise“ ohne erhobenen Zeigefinger auf die Bedeutung des Wählens hinweisen, erklärte Veit. Die Botschaften sollen Wähler in allen Altersgruppen ansprechen.

Die Kampagne ist nicht auf Plakate beschränkt: Hinzukommen sollen etwa Animationen im Fahrgastfernsehen und Infoscreens auf U- und S-Bahnhöfen. Auch in Schwimmbädern, an Tankstellen und in der Gastronomie will die Bürgerschaft die Wahlberechtigten ansprechen. Um insbesondere junge Wähler zu erreichen, sollen sich zudem Influencer – Personen, die in sozialen Netzwerken herausragen – mit Nachrichten und Videos zur Bürgerschaftswahl auf dem Onlineportal Instagram an ihre Hamburger „Follower“ wenden.

Zentrale Briefwahlstelle wird 350.000 Euro kosten

Eine überwiegend analoge Anlaufstelle wird zeitweise am Gerhart-Hauptmann-Platz an der Mönckebergstraße geöffnet sein: In dieser ersten zentralen Briefwahlstelle in Hamburg sollen von Mitte Januar an bis zum 21. Februar Wahlberechtigte aus allen Stadtteilen per Briefwahl ihre Stimme abgeben können. Die Briefwahlunterlagen erhalte man dort an einem der zwölf Arbeitsplätze, erklärte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Es sei also möglich, unterwegs zum Beispiel nach dem Einkaufen mal eben wählen zu gehen, sagte Carola Veit. Abends sollen die Wahlbriefe dann zum Wahlbezirksamt gebracht werden.

Die „Wahlmotivationskampagne“ werde 950.000 Euro kosten, sagte Veit. Zum Vergleich: Die Motivationskampagne zur Bürgerschaftswahl 2015 habe 920.000 Euro gekostet. Für die zentrale Briefwahlstelle seien bisher 350.000 Euro veranschlagt, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. Diese Ausgaben zählten zu den normalen Wahlkosten und beinhalteten nicht nur Sach- und Personalkosten, sondern auch Geld für eine Bewertung der zentralen Briefwahlstelle.

Auf der eigens eingerichteten Internetseite www.hamburgwahl.de soll es ab Anfang Januar Wissenswertes rund um die Bürgerschaftswahl und Informationen zu den Inhalten der Motivationskampagne geben.

Veit erhofft sich höhere Wahlbeteiligung

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sagte, sie erhoffe sich eine höhere Wahlbeteiligung als 2015: Damals waren 734.142 Wähler an die Urnen gegangen – 56,5 Prozent der wahlberechtigten Bürger. Bei der Bürgerschaftswahl 2011 hatte die Wahlbeteiligung bei 57,3 Prozent gelegen. Carola Veit wies darauf hin, dass die Wahlbeteiligung in Hamburg zuletzt je nach Wahlkreis sehr unterschiedlich ausgefallen sei. „Deswegen werden wir auch und gerade in jenen Stadtteilen sichtbar sein, in denen die Wahlbeteiligung sonst niedrig ist“, kündigte die Präsidentin der Bürgerschaft an.

Bürgerschafts­präsidentin Carola Veit (SPD)

Foto: Michael Rauhe

Bei den Wahlen zu den Bezirksversammlungen gab es zuletzt in Hamburg einen deutlichen Zuwachs bei der Beteiligung der 16- und 17-Jährigen: Rund 48 Prozent der etwa 27.000 unter 18 Jahre alten Wahlberechtigten hatten im Mai ihre Stimme abgegeben – eine Steigerung von 20 Prozentpunkten gegenüber den Bezirkswahlen im Jahr 2014.

Politikwissenschaftler: Eher geringe Effekte möglich

Konzipiert wird die Wahlmotivationskampagne von der Hamburger Agentur fischerAppelt. Zuvor war der Auftrag dafür europaweit ausgeschrieben worden, wie Veit sagte. Als Kooperationspartner beteiligen sich Hamburger Unternehmen wie die Otto Group, Ströer, die Wall GmbH, die Hamburger Sparkasse und der Fachverband Ambient Media e. V. Diese Firmen werden ihre Mitarbeiter zur Beteiligung an der Bürgerschaftswahl aufrufen und unterstützen die Motivationskampagne etwa mit Flyern und Intra­net-Beiträgen, die ihnen die Bürgerschaft zur Verfügung stellt, wie Carola Veit im Rathaus sagte.

Aber lassen sich durch eine solche Kampagne tatsächlich zögerliche Bürger in nennenswerter Weise zum Wählen motivieren? „Es kann einen geringen Effekt geben“, sagt Prof. Kai-Uwe Schnapp, Politikwissenschaftler an der Universität Hamburg. Überzeugte Nichtwähler erreiche man mit solchen Plakaten und Aktionen zwar nicht. Aber: „Menschen, die ein eher schwach ausgeprägtes Interesse an Politik haben, könnten sich davon angesprochen fühlen“, sagt Schnapp.