Hamburg. Passend zum heutigen bundesweiten Vorlesetag hat die Hamburger Radkampagne „Fahr ein schöneres Hamburg“ in einer Gemeinschaftsaktion mit dem Carlsen Verlag das Pixi-Buch „Ein Tag in Hamburg mit Fiete & Finchen“ veröffentlicht.

Das 22-seitige Buch umfasst eine kurze Bildergeschichte der Fahrräder Fiete und Finchen. In der Geschichte begibt sich das Fahrrad Fiete als Hauptprotagonist auf eine aufregende Tour von den Landungs­brücken bis in den Hamburger Stadtpark und kommt auch an Jungfernstieg und Außenalster vorbei.

Millionenschwere Imagekampagne des Senats

Mit der millionenschwere Imagekampagne „Fahr ein schöneres Hamburg“ will der Senat die Hamburger noch stärker für das Radfahren begeistern. Dazu gehören bisher eine Plakat-Kampagne und der Song „Von Hamburg bis zum Meer“ von Nico Suave, Tonbandgerät, Chefboss und Cäthe.