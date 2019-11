Hamburg. Der Vorplatz der HafenCity Universität zwischen Buenos-Aires-Kai und Überseeallee ist sei Donnerstagmittag nach dem früheren Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau benannt. Die Wahl des Ortes ist kein Zufall: Der Sozialdemokrat hatte in seiner Regierungszeit zwischen 1988 und 1997 die Weichen für die Entstehung der HafenCity als neuer Hamburger Stadtteil gestellt.

Die Entscheidung der für solche Benennungen verantwortlichen Senatskommission geht auf den Vorschlag von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zurück, der den Platz jetzt zusammen mit Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) und Mitgliedern der Familie Voscherau, darunter Voscheraus Witwe Annerose, einweihte.

Peter Tschentscher über Henning Voscherau

„Henning Voscherau hat über fast zehn Jahre die Geschicke der Freien und Hansestadt Hamburg gelenkt und sie auf den Kurs einer modernen Metropole gebracht“, sagte Tschentscher. „In seine Amtszeit fiel die wegweisende Entscheidung, ehemalige Hafen- und Industrieflächen in einen neuen und modernen Stadtteil zu verwandeln. Diese Entwicklung setzen wir mit dem neuen Stadtteil Grasbrook Richtung Süden fort. In unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtkern ist die HafenCity heute eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekte Europas."

Er freue sich, dass zukünftig im Herzen der HafenCity ein attraktiver öffentlicher Platz unmittelbar neben der HafenCity Universität an den bedeutenden früheren Bürgermeister erinnere, sagte Tschentscher. Voscherau hatte im Mai 1997 Pläne vorgestellt, die Hafenflächen am Nordufer der Elbe in die Innenstadt zu integrieren. Diese Pläne markierten den Beginn der Umwandlung einer Fläche von rund 157 Hektar Hafengebiet zu einem urbanen Stadtteil, die bis heute die Entwicklung Hamburgs entscheidend prägt, so die Senatspressestelle. Auch nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik habe sich Voscherau „stets engagiert in die politischen Debatten in Hamburg und Deutschland eingebracht“. Er sei bis zu seinem Tod ein hoch angesehener Vertreter Hamburgs gewesen.