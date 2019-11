Hamburg. Die Besucher der Rathaus-Diele begegnen in diesen Tagen verstörenden Zitaten. „Die Nazis hatten mich so ausgeraubt, dass ich mit 10 Mark hier angekommen bin, mehr durften wir ja gar nicht aus Deutschland herausnehmen.“ Diese Worte stammen von der Hamburger Jüdin Rosa Schapire. Die Künstlerin konnte 1939 mit der Flucht ins britische Exil nur knapp ihrer Deportation entkommen.

Das Zitat mit dem Kurzporträt der Künstlerin ist Teil der Ausstellung „Flucht ins Ungewisse – Hamburger Persönlichkeiten im Exil“, die bis zum 26. November in Rathaus zu sehen ist. Anhand von 22 Schicksalen erfahren die Besucher mehr über Vertreibung und Flucht bekannter Politiker, Künstler und Wissenschaftler während der nationalsozialistischen Diktatur. Sie stehen exemplarisch für jene rund 10.000 Männer, Frauen und Kinder, die zwischen 1933 und 1939 Hamburg verlassen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Die meisten waren jüdischer Herkunft, rund 800 engagierten sich als Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten gegen das Regime.

Die Weichmanns mussten selbst fliehen

„Wir erinnern an das Schicksal und Wirken der Menschen, die während der NS-Zeit aus ihrer Heimatstadt fliehen mussten. Ihre ganz persönlichen Geschichten halten die Mahnung wach, dass unsere historische Verantwortung nicht abläuft, sondern immer währt“, sagte Carola Veit, Präsidentin der Bürgerschaft, bei der Eröffnung der Ausstellung am Montag. Sie wurde von der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung und der Körber-Stiftung konzipiert und realisiert. Als Teil der Erinnerungskultur, die ein besonderes Anliegen der Bürgerschaft ist, wolle die Ausstellung die „historische Verantwortung Deutschlands als Exilland bewusst machen“, sagte Lothar Dittmer, Vorstandsvorsitzender der beiden Stiftungen.

Der Lebensweg von Elsbeth und Herbert Weichmann war selbst von einer Flucht ins Ungewisse geprägt. Als Jude und Sozialdemokrat von den Nationalsozialisten verfolgt, ging er 1933 mit seiner Frau Elsbeth ins Pariser Exil. Später konnten sie sich in New York eine neue Existenz aufbauen. Es war schließlich Hamburgs Bürgermeister Max Brauer, der die Weichmanns nach dem Kriegsende ermutigte, in die Hansestadt zurückzukehren. Herbert Weichmann zögerte offenbar, denn seine Mutter und seine Schwester waren von den Nazis ermordet worden: „Vor einer Rückkehr habe ich Angst.“

Herbert Weichmann wurde Hamburgs Erster Bürgermeister

Ende der 1940er-Jahre war es dann so weit: Die Weichmanns kehrten in ihre Heimat zurück, voller Tatendrang und Zuversicht, eine demokratische Ordnung mit aufzubauen. Elsbeth Weichmann wurde SPD-Abgeordnete in der Bürgerschaft und rief - als Erste in Deutschland – die Verbraucherzentrale ins Leben. Sie sei die „Mutter der Verbraucherzentralen“, hieß es bei der Ausstellungseröffnung.

Herbert Weichmann wurde zunächst Präsident des Rechnungshofes, später Finanzsenator und von 1965 bis 1971 Erster Bürgermeister. Der Mann aus dem Exil stellte nach dem Wiederaufbau die Weichen für Hamburgs Zukunft.

Die Ausstellung ist bis zum 26. November im Rathaus zu sehen, im Februar in Bergedorf (Haus im Park) und ab April in der Zentralbibliothek (Bücherhalle).