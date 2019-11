Hamburg. Beim Fototermin auf der Dachterrasse des Funke-Medienhauses am Großen Bur­stah fällt der Blick auf die Ruine des Allianz-Hauses vis-à-vis, ein Bagger knabbert sich durch die Trümmer. „Der Abriss war laut, oder?“, fragt Siegmund Chychla, Vorstandschef des Mietervereins zu Hamburg. Und schon ist man mitten in einer Diskussion über Lärmschutz von Mietern. Denn auch die würden oft genug unter Baulärm leiden.

Das Thema Wohnen lässt Siegmund Chychla (64) nie kalt. Wer ihn googelt, findet Dutzende Interviews. Chychla beklagt hohe Mietsteigerungen, kritisiert fehlende Sozialwohnungen und prophezeit, dass sich jeder dritte Hamburger Haushalt in den nächsten Jahren die Miete nicht mehr wird leisten können. Doch privat weiß man kaum etwas über den Mann, der die Interessen von 75.000 Mitgliedern vertritt.

Wer ist Siegmund Chychla?

Dass seine Wurzeln im Ausland sein dürften, verraten Nachname und der leichte Akzent. Aufgewachsen ist Chychla in Danzig. Seine Übersiedlung nach Hamburg hängt mit einer Geste zusammen, die Deutschland emotionalisierte: dem Kniefall des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, mit dem er 1970 in Warschau um Vergebung für die Gräueltaten des NS-Regimes bat. „Die Entspannungspolitik Brandts hat unsere Ausreise beschleunigt“, sagt Chychla. Seine Eltern hatten sich seit den 1950er-Jahren bemüht, legal im Rahmen der Familienzusammenführung auszureisen.

Familie lebte in einer Sozialwohnung in Steilshoop

„Zum Glück sind wir zweisprachig aufgewachsen, meine Eltern haben viel Wert darauf gelegt“, sagt Chychla. Das erleichterte den Start im Westen. „Meine Eltern hatten nur das, was sie in ihren Koffern mitgebracht hatten.“ Über das Grenzlager Friedland zogen die Chychlas in das Übergangswohnheim Nettelnburg, später in eine Sozialwohnung in Steilshoop. Seine erste Studentenbude fand Chychla in Winterhude, nun lebt er mit seiner Frau, ebenfalls Juristin, in Osdorf. Die Tochter („natürlich auch Juristin“) wohnt inzwischen in Berlin.

Chychla sieht die Wohnungswechsel als lehrreich an. „Ich kann mich in fast jeden Mieter hineinversetzen, egal ob er in Harvestehude oder in Mümmelmannsberg wohnt.“ Den Menschenschlag mag Chychla ohnehin: „Die Hamburger haben uns sehr freundlich aufgenommen. Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit etwas zurückgeben kann.“

Dass seine Eltern zügig wieder neue Jobs fanden, hat die Familie indes einem Auftritt des Vaters beim ZDF in Mainz zu verdanken. Das „Aktuelle Sportstudio“ lud ihn ein, Chychla war Box-Olympiasieger 1952 in Helsinki. Nach seinem Ausreiseantrag, gestellt 1957, hatte die Familie persönliche und berufliche Nachteile in Kauf nehmen müssen. Chychla berichtete im ZDF auch von seiner Arbeit bei der polnischen Bahn. Nach der Sendung erhielt er ein Angebot von der Bundesbahn als Büroangestellter in Hamburg. Die Mutter arbeitete als kaufmännische Angestellte.

Chychla ist niemand der sich wegduckt

Hat es den Junior auch in den Ring gezogen? Chychla schüttelt den Kopf: „Nein, meine Mutter hat meinem Vater sehr deutlich gemacht, dass sie weg ist und die drei Kinder mitnimmt, wenn einer der Söhne mit dem Boxen anfangen sollte.“ Eine Parallele zieht er dennoch: „Mein Vater hat im Ring gekämpft. Ich kämpfe für die Rechte der Mieter.“

Doch wie entstand die Idee zum Jura-Studium? Der Sinn für Gerechtigkeit, sagt Chychla, habe ihn geprägt: „Ich war immer jemand, der sich nicht ducken wollte. Wenn aus meiner Sicht etwas nicht in Ordnung war, dann habe ich versucht, dagegen anzugehen.“ Im Referendariat landete er durch Zufall in einer Kanzlei für Immobilienrecht, im Rahmen seiner Ausbildung vertrat er auch Interessen der Vermieter vor Gericht. Dies machte er offenbar so gut, dass Eckard Pahlke, langjähriger Vorstand des Mietervereins, ihn 1985 fragte, ob er nicht Lust hätte, die Seiten zu wechseln.

Seit 34 Jahren engagiert sich Chychla nun für Mieter, stieg vom klassischen juristischen Berater über die Leitung der Rechtsabteilung bis zum Vorstandsvorsitzenden auf. In einer Anwaltskanzlei, das ist sicher, hätte er viel mehr verdienen können: „Aber dafür sehe ich jeden Tag zufriedene und dankbare Mitglieder, die Hilfe und Unterstützung erhalten haben. Es geht schließlich um das Wichtigste im Leben, ein sicheres Zuhause. Nicht selten sprechen mich Menschen an, zuletzt sogar in Berlin, denen ich in den letzten Jahrzehnten auch persönlich helfen konnte.

Wohnungswirtschaft verabreicht den Mietern Beruhigungsmittel

Solche Momente tragen dazu bei, dass ich immer entspannt einschlafen kann.“ Doch zur Wahrheit gehört auch, dass diese Aufgabe oft keinen Feierabend kennt. Wer Lobbyarbeit für so viele Menschen macht – etwa 75 Prozent der Hamburger Haushalte sind Mieter –, muss mitdrehen am politischen Rad. Chychla hat dies nie belastet: „Ich bin ein positiver Mensch. Ich habe zum Leidwesen meiner Mitarbeiter jeden Morgen zehn Ideen und freue mich auf den Tag.“ Zugute kommt ihm die Fähigkeit zum Ausgleich.

Bei allem Kampfgeist ist Chychla keiner, der polarisiert: „Ich versuche, die meisten Dinge zunächst im Konsens zu lösen.“ Torsten Flomm, Vorsitzender des Grundeigentümer-Verbands Hamburg, bestätigt: „Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Aber so weit liegen Vermieter- und Mieterinteressen oft gar nicht auseinander, daher finden wir sehr oft gute Lösungen. Siegmund Chychla ist ein Kämpfer für die Mieterinteressen, aber kein Hardliner.“

Bei den großen Linien indes unterscheiden sich die Positionen schon sehr. So hat Chychla geärgert, dass die Wohnungswirtschaft jüngst eine Studie vorgestellt hat, nach der von explodierenden Mieten oder gar Wohnungsnot keine Rede sein könne. Er hält die Studie methodisch für angreifbar und nicht repräsentativ: „Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Wohnungswirtschaft den Mietern Beruhigungsmittel verabreichen möchte.“

Die Politik hat versagt

Denn die Realität sehe anders aus: „Wie kann es sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt Menschen, die hart arbeiten, fürchten müssen, ihre Wohnung zu verlieren?“ Chychla spricht vom „Versagen der Politik“. Nach dem Krieg, als weite Teile Hamburgs in Trümmern lagen, sei es trotz widriger Wirtschaftsbedingungen gelungen, bis Mitte der 1980er-Jahre in Hamburg für einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt zu sorgen: „Heute sind die Voraussetzungen ungleich besser. Und dennoch erleben wir zumindest in dem preiswerten Segment Wohnungsnot.“

Chychla sieht eine Gefahr: „Es wächst das Risiko, dass sich die Gesellschaft radikalisiert. Wer die Sorgen um ein sicheres Zuhause nicht ernst nimmt, ebnet den Weg für Populisten. Und dann wird es nur noch Verlierer geben.“ Augenzwinkernd vergleicht er die Wohnungswirtschaft mit einem Nutztier: „Die Milchkuh braucht gutes Futter, damit sie gute Milch geben kann. Zu viel Futter kann aber zu Koliken führen und die Milchabgabe gefährden.“

Natürlich sind diese gesellschaftlichen Diskussionen auch ein Thema im Haus Chychla, allerdings nur dosiert: „Meine Frau und ich wollen uns nicht gegenseitig als Mülleimer für die eigenen beruflichen Probleme missbrauchen.“

Noch bis Ende 2021 will Chychla für die Mieter kämpfen, um dann mit 67 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Den Verein sieht er exzellent aufgestellt: „Ich habe ein großartiges Team, das in der Lage sein wird, den Mieterverein zu Hamburg erfolgreich weiterzuführen.“

Als Rentner will Chychla einen Hund halten und viel lesen

Aber kann einer wie er wirklich in den Ruhestand gehen? „Niemand muss sich Sorgen machen, dass ich nicht loslassen kann und den alten Zeiten nachtrauern werde. Ich habe einen großen Garten. Ich möchte wieder einen Hund halten. Außerdem bin kulturell und politisch interessiert.“ Lesen will er ganz viel, darunter historische Literatur: „Ich wäre auch gern Geschichtswissenschaftler geworden. Aber ich hatte Zweifel, ob ich davon leben kann.“ Dazu Sport. Laufen, in der freien Natur. Bloß nicht Gewichte stemmen in Studios: „Das hasse ich.“

Bleibt am Ende eine Frage: Wie wohnt eigentlich Hamburgs Mieter-Chef? „Wir haben lange in einem Haus zur Miete gewohnt. Als das Haus verkauft werden sollte und Eigenbedarfskündigung drohte, haben wir das Objekt vor 20 Jahren mit einem befreundeten Ehepaar erworben und umgebaut, um dort weiter wohnen zu können.“ Ausgerechnet als Mieter-Chef auf dem Mietwohnungsmarkt wieder fündig zu werden, wäre auch nicht einfach geworden. In jungen Jahren hat Chychla einmal bei der Wohnungssuche getrickst. Bei dem Fragebogen gab er zwar auf die Mark genau sein Einkommen an, nannte als Arbeitgeber aber einen befreundeten Anwalt. Er bekam die Wohnung. Wobei der Verwalter unkte: „Sie werden ja wohl keiner von diesen durchgeknallten Mietrechtsanwälten sein.“ Das Mietverhältnis verlief trotzdem sehr harmonisch und dauerte fast zehn Jahre.