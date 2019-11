Hamburg. Viele Hamburger Mieter zahlen offenbar zu hohe Nebenkosten. Laut Mieterverein zu Hamburg ist jede zweite Abrechnung fehlerhaft. Die Organisation schätzt, dass in diesem Jahr die 720.000 Mieter-Haushalte zu Unrecht mit 20 Millionen Euro belastet werden.

Oft geht es nur um Kleinbeträge. Allerdings berichtete Mietervereins-Chef Siegmund Chychla gestern auch von Vermieter-Forderungen in Höhe von über 1000 Euro – diese hält der Verein für ungerechtfertigt. Bei einer Nebenkostenabrechnung für eine Immobilie in Steilshoop monierte der Mieterverein zum Beispiel 37 Einzelposten.

Nebenkosten: Nur wer sich wehrt, bekommt Geld zurück

Im Schnitt zahlen Hamburgs Mieter derzeit pro Quadratmeter rund 1,10 Euro Heizkosten sowie zwei Euro sogenannte „kalte“ Nebenkosten (etwa für Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Hauswart). Wer mehr zahlt, sollte laut Chychla seine Abrechnung besonders genau prüfen.

„Nur Betroffene, die sich rechtzeitig wehren, erhalten das Geld zurück. Nach der geltenden Rechtsprechung verliert jeder Mieter seine Ansprüche, wenn er die Betriebskostenabrechnung nicht innerhalb von zwölf Monaten beanstandet“, sagt Chychla. Der Rechtsanwalt warnt davor, aus Abrechnungsguthaben falsche Schlüsse zu ziehen: „Diese werden oft durch zu hohe Vorauszahlungen verursacht und sind kein Beleg für eine fehlerfreie Nebenkostenabrechnung.“

Mieterverein fordert Entlastung für Mieter bei Grundsteuer

Der Mieterverein erneuerte seine Forderung, dass die Grundsteuer nicht mehr auf die Mieter umgelegt werden sollte. Die geplante Reform dieser Steuer, ausgelöst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, könnte laut Mieterverein Mieterhaushalte mit 100 bis 300 Euro im Jahr zusätzlich belasten.

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen, in dem vor allem Genossenschaften und SAGA organisiert sind, wies diese Forderung zurück. „Das ist teurer Populismus und schadet vor allem Wohnungsunternehmen, die bezahlbare Wohnungen anbieten“, sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner.

Diese Unternehmen würden ihre Einnahmen so kalkulieren, dass sie eben nicht auf eine Maximalrendite setzten: „Müssen sie künftig für die Grundsteuer aufkommen, fehlen diesen Unternehmen allein in Hamburg Mittel für den Bau oder die Modernisierung von Wohnungen in Höhe von rund 60 Millionen Euro.“