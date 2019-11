Neu Wulmstorf. Das Tierversuchslabor LPT in Mienenbüttel hat am Donnerstag mehrere Affen aus der Einrichtung abtransportieren lassen. Das bestätigte der Landkreis Harburg dem Deutschen Tierschutzbund am Freitag. Auch die Behörden seien informiert. Über die Anzahl der Affen und ihren Bestimmungsort gibt es jedoch laut Tierschutzbund keine Informationen.

"Ob dieses Vorgehen wirklich legal ist, ist fraglich. Immerhin läuft gegen den Laborleiter und weitere Mitarbeiter des LPT Mienenbüttel ein Verfahren und im Rahmen der Ermittlungen wäre eine Untersuchung der Tiere - zu ihrem Gesundheitszustand, zu Verletzungen und ihrem Verhalten - dringend notwendig, um die Tierquälerei zu beweisen", so Kristina Wagner, Leiterin des Referats für Alternativmethoden zu Tierversuchen beim Deutschen Tierschutzbund.

Tierschutzbund fordert LPT-Schließung

Der Tierschutzbund vermutet darüber hinaus, dass die Tiere in andere Labore gebracht werden, um dort weiter Tierversuche mit ihnen durchzuführen. "Wir fordern weiterhin, den Leidensweg der Tiere zu beenden und umgehend dafür zu sorgen, dass das LPT geschlossen wird und die Tiere tiergerecht untergebracht werden. Unser Angebot, die Behörden dabei zu unterstützen, steht", fügt Wagner hinzu.

Auf den Tiertransport aufmerksam geworden war der Deutsche Tierschutzbund durch die SOKO Tierschutz. Diese veröffentlichte am Donnerstag Bilder von mutmaßlichen Versuchtstier-Transportern auf ihrer Facebook-Seite. Außerdem zeigten die Tierschützer Bilder von Affentransporten und forderten "eine sofortige Untersagung weiterer Ausverkäufe und die Beschlagnahmung der Tiere, die in illegalen Käfigen leiden mussten".

Behörde erstattet Strafanzeige gegen LPT

Nach einem Bericht des ARD-Magazins „Fakt“ am Dienstagabend hatte die zuständige Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Mittwoch Strafanzeige gegen die Firma „wegen des Verdachts auf Betrug und aller in Betracht kommenden Delikte“ erstattet. „Die Ereignisse werfen Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von LPT auf“, teilte die Behörde mit. Von der Klärung der Vorwürfe werde die Genehmigung weiterer Tierversuchsanträge der Firma abhängen.

Auch die gesundheits- und tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Christiane Blömeke, erstattete am Mittwoch Strafanzeige gegen den LPT-Geschäftsführer Jost Leuschner.